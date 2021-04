El Senado confirma a Samantha Power al frente de USAID

El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles en una votación por mayoría a Samantha Power para dirigir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La confirmación de la nominada por el presidente Joe Biden, se estableció por una amplia mayoría (68-26) en la votación del pleno de la Cámara Alta.

Power, de 50 años de edad y nacida en Londres, Inglaterra, sirvió durante uno de los mandatos del expresidente Barack Obama como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, de 2013 a 2017.

"¡Confirmada! Gracias a todo el mundo por su apoyo estos últimos meses, estoy tan agradecida de este voto de confianza bipartito por parte del Senado y tan energizada por sumarme al increíble equipo de USAID para lograr grandes cosas", celebró Power vía Twitter.

