Nombran segundo republicano para investigación de disturbios del 6 de enero en el Capitolio

WASHINGTON - Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, nombró el domingo a un segundo republicano, el congresista Adam Kinzinger, para la selecta comisión que investigará el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump.

Kinzinger, representante por Illinois, se une a la representante por Wyoming Liz Cheney, ambos críticos vocales de Trump, en el panel que comenzará a escuchar testimonios el martes. El panel está investigando el caos que ocurrió cuando los legisladores certificaban la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump en las elecciones de noviembre pasado para convertirse en el 46º presidente del país.

Pelosi nombró a Cheney para el panel hace semanas, mientras que la selección de Kinzinger se produce después de que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, retirara la semana pasada sus cinco nombramientos republicanos a la comisón cuando Pelosi rechazó dos de ellos por considerarlos parciales en contra de una revisión independiente de cómo y por qué ocurrió el motín.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, durante una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, D.C., el 21 de julio de 2021.

"El rechazo de la presidenta Pelosi a los nominados republicanos para formar parte de la comisión y la autodesignación de miembros que comparten su narrativa preconcebida no dará lugar a una investigación seria", dijo McCarthy en un comunicado el domingo.

Aproximadamente 800 personas entraron al edificio restringido del Capitolio, algunas de las cuales atacaron a las autoridades, rompieron ventanas y puertas y se pelearon con la policía. Más de 500 han sido acusados ​​de una serie de delitos, algunos tan leves como allanamiento de morada, pero otros de agredir a la policía, 140 de los cuales resultaron heridos, y vandalizar el Capitolio y las oficinas del Congreso.

Un manifestante de Trump fue asesinado a tiros por la policía, otros tres manifestantes murieron de emergencias médicas y un oficial de policía que ayudó a defender el Capitolio murió al día siguiente. Otros dos policías se suicidaron en los días siguientes.

El nombramiento de Kinzinger deja a siete demócratas y dos republicanos en el panel, a menos que Pelosi o McCarthy nombren más.

En un comunicado, Pelosi dijo que Kinzinger "aporta un gran patriotismo a la misión de la comisión: encontrar los hechos y proteger nuestra democracia".

ARCHIVO - En esta fotografía del 12 de mayo de 2021, el representante republicano Adam Kinzinger habla con los medios de comunicación en el Capitolio, en Washington.

En respuesta, Kinzinger dijo: “Permítanme ser claro, soy un republicano dedicado a los valores conservadores, pero hice un juramento de defender la Constitución, y aunque este no es el puesto que esperaba ocupar o buscar, cuando el deber llama, siempre responderé".

Pelosi había rechazado el nombramiento de dos críticos vocales de la investigación, los congresistas Jim Banks de Indiana y Jim Jordan de Ohio, porque ambos habían buscado anular los resultados de las elecciones presidenciales. Pelosi dijo que estaba dispuesta a aceptar a los otros tres candidatos republicanos de McCarthy, los congresistas Rodney Davis de Illinois, Kelly Armstrong de Dakota del Norte y Troy Nehls de Texas, pero McCarthy retiró sus nombramientos.

En el programa "This Week" de ABC Pelosi expresó: "Creo que el trabajo de esta comisión, para retener la confianza del pueblo estadounidense, debe actuar de una manera que no tenga ningún partidismo, tiene que ver con el patriotismo. Estoy muy orgullosa de los miembros de la comisión y estoy muy seguro de que lograrán ese objetivo. Tenemos que volver a ignorar las payasadas de aquellos que no quieren encontrar la verdad".

Algunos republicanos han atacado la creación del panel como un ejercicio demócrata partidista preordenado para encontrar otra forma de atacar a Trump por su papel en el caos en el Capitolio. El entonces presidente había instado a sus seguidores a "luchar como en el infierno" para bloquear la certificación de la victoria de Biden.

Incluso antes de que Pelosi nombrara a Kinzinger, Banks dijo al programa "Fox News Sunday" que la presidenta de la Cámara solo quiere personas "que se atengan a sus puntos de conversación" en el panel de investigación.

“Es por eso que eligió el grupo que ya eligió, y cualquier persona a la que haya pedido que forme parte de esta comisión desde este punto en el futuro se apegará a su narrativa”, dijo Banks.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.