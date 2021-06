Nueva York acude este martes a elecciones primarias para alcaldía

La ciudad de Nueva York va a las urnas para las elecciones primarias el martes, con los residentes votando para reemplazar al alcalde Bill de Blasio, quien ha estado en el cargo desde 2014.

También en la boleta estará el fiscal de distrito de Manhattan y el presidente del condado.

Los demócratas en la ciudad de Nueva York elegirán entre el ex candidato presidencial Andrew Yang, el presidente del condado de Brooklyn Eric Adams, la ex comisionada de saneamiento de la ciudad Kathryn García, la ex abogada de la administración de Blasio Maya Wiley y el contralor de la ciudad de Nueva York Scott Stringer.

Adams actualmente lidera las encuestas, según The Associated Press, pero está basando su campaña en su historial de seguridad pública como ex capitán de policía, una plataforma que puede alienar a algunos votantes.

Los candidatos republicanos incluyen a Curtis Sliwa, fundador de una organización sin fines de lucro de patrullas de seguridad, y al empresario Fernando Mateo.

Por primera vez en la historia de la ciudad, los residentes de Nueva York utilizarán un sistema de votación por clasificación para las primarias de alcalde, en el que los votantes clasificarán hasta cinco candidatos en orden de preferencia, en lugar de elegir solo uno.

¿Cómo marcha la vacunación de los latinos en Nueva York? La cifra de vacunados que forman parte de la comunidad latina en Nueva York está aumentando en las últimas semanas. Hasta la fecha se trata del grupo poblacional que menos se ha inmunizado hasta la fecha. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América, exploró con autoridades los detalles sobre las cifras, pues la vacuna no discrimina ni diferencia entre los residentes o turistas en la ciudad.

Los funcionarios esperan que pasen semanas antes de que se conozcan los resultados de las primarias. Al igual que en las elecciones presidenciales, muchas papeletas de voto en ausencia deberán contarse antes de que se finalicen los resultados.

Además, la votación por clasificación podría hacer que las predicciones tempranas del favorito sean menos confiables. Si bien inicialmente sólo se contarán los votos de primera opción, también se contarán los votos de segunda y tercera opción, lo que dejará espacio para que un candidato rezagado logre repuntar más adelante en el conteo.

Según la Oficina del Censo de EE. UU., 8,3 millones de personas viven en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram