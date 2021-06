Administración Biden traerá de regreso a padres de niños migrantes separados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está utilizando su autoridad humanitaria para reunir a las familias separadas en 2018 en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump para los inmigrantes no autorizados.

Según un reciente informe de 22 páginas publicado a principios de esta semana por un grupo de trabajo interagencial de EE. UU., el alivio permitirá que algunos padres migrantes ingresen a Estados Unidos y se queden por un período de 36 meses.

“Eso es más de lo habitual de lo que se concede con la libertad condicional humanitaria. Pero no es un estatus permanente, es temporal ”, dijo Christie Turner-Herbas, abogada de inmigración y directora de programas especiales para la organización sin fines de lucro Kids in Need of Defense (KIND).

Las vías legales para los padres deportados sin sus hijos son limitadas. Según la ley de estadounidense a cualquier persona deportada se le prohíbe el reingreso por un período de cinco años.

EE. UU. comenzará a reunificar a las familias separadas por la Administración Trump La medida busca dejar atrás a partir de esta misma semana un controvertido proceso puesto en marcha por la administración del presidente Donald Trump. El gobierno de Joe Biden ha prometido presentar un informe de la gestión para el próximo mes de junio.

En una entrevista de marzo con la Voz de América, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), dijo que obtener exenciones para que los padres regresen era solo el comienzo.

Gelernt, quien luchó contra la política de "tolerancia cero" desde sus inicios, dijo que los defensores están luchando para ayudar a las familias a recibir un alivio permanente.

"Una vez que estén en los Estados Unidos y se hayan reunificado, queremos que se ponga fin a cualquier proceso de deportación que la administración Trump haya comenzado, y que proporcione un camino para que estas familias que sufrieron tanto tengan un estatus legal permanente", dijo Gelernt.

Pero la asistencia humanitaria actual se puede renovar y también permite que los padres reciban autorización para trabajar. Las familias tendrán acceso a "exámenes de salud del comportamiento" y tratamiento para las "condiciones de salud del comportamiento" causadas por el trauma de la separación familiar.

Turner-Herbas señaló que estar separado de un niño durante la tolerancia cero no proporciona instantáneamente ayuda humanitaria al solicitante.

“Cada padre o familia tiene que presentar una solicitud de aprobación humanitaria, y tiene que ser adjudicada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., y están pasando por una serie de criterios para ver que la familia cumple con los requisitos”, dijo Turner-Herbas.

Aquellos que esperan regresar a EE. UU. tendrán que pasar por una verificación de antecedentes penales y demostrar que pueden mantenerse económicamente o tener un sistema de apoyo cuando regresen al país, según Turner-Herbas.

El informe indica que se espera que 29 padres migrantes viajen a Estados Unidos en las próximas semanas para reunirse con sus hijos. Solo siete familias se reunieron en mayo.

Los defensores de la inmigración han criticado el ritmo de las reunificaciones al tiempo que reconocen los desafíos de encontrar y traer a los padres de regreso a EE. UU.

“Damos la bienvenida a estos avances e instamos a la administración a actuar rápidamente ahora que existen procesos para reunificar a las familias”, escribió en un correo electrónico Denise Bell, investigadora de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional-EE.UU.

Una niña migrante llora junto al muro fronterizo cuando intenta cruzar con su familia desde Tijuana, México,en diciembre de 2018.

Reunificación familiar

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, quien se desempeña como presidente del grupo de trabajo, dijo que el grupo está comprometido con la “búsqueda incesante” de la reunificación familiar.

“En estrecha coordinación con organizaciones no gubernamentales, socios legales e interinstitucionales, el grupo de trabajo continuará con este trabajo crítico”, dijo Mayorkas en un comunicado.

Este es el primer informe de progreso del grupo de trabajo de reunificación familiar creado por el presidente Joe Biden a través de una orden ejecutiva para reunificar a todas las familias migrantes separadas durante la administración Trump.

El presidente Biden recibió el informe la semana pasada que muestra que un total de 5.636 niños fueron separados y 2.127 niños aún no se han reunido con sus padres.

“Si bien la mayoría de los niños y padres separados ya han sido identificados, ciertas poblaciones siguen siendo desconocidas y su identificación ha sido un foco importante del grupo de trabajo durante sus primeros 120 días”, señaló el informe.

La separación familiar llegó a los titulares en 2018, después de que surgiera un video de un centro de detención de decenas de niños llorando por sus padres.

Si bien acogen con satisfacción el progreso en la reunificación familiar, los defensores de los inmigrantes dicen que se necesita hacer más.

“Todavía tenemos muchas preguntas sobre si todas las familias serán elegibles para la reunificación”, dijo Turner-Herbas. “¿Cuál es su camino para obtener un estatus [legal] permanente? Esa es realmente la pregunta principal".