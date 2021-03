Periodistas en la mira durante la represión en Myanmar

En la medida en que se intensifica el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, los periodistas también han sido blancos de ataques o se han visto atrapados en el fuego cruzado.

Naciones Unidas y Estados Unidos condenaron esta semana el uso de la fuerza contra los ciudadanos que protestan contra el golpe militar del 1 de febrero, y la ONU calcula que las fuerzas de seguridad han matado a más de 50 personas.

En los últimos días, la prensa ha estado en la mirilla. Policías y militares han arrestado a periodistas con cierto grado de violencia, dijo Ye Naing Moe, un periodista veterano y fundador de la Facultad de Periodismo de Rangún.

"Son tácticas para crear temor deliberadamente entre los periodistas”, dijo al servicio birmano de la Voz de América. “Por otro lado, los periodistas jóvenes tienen determinación y coraje para continuar haciendo su trabajo. Me preocupo por ellos, porque la policía obviamente está enfocada en los medios”.

La policía ha usado también gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las manifestaciones.

El periodista gráfico Htet Aung Khant, quien estaba cubriendo las protestas en la ciudad de Mandalay para el servicio birmano de la VOA, dijo que tomaba fotos de choques entre la policía y los manifestantes el miércoles y sintió que había sido impactado con una bala de goma.

Multitudes vuelven a protestar golpe militar en Myanmar desafiando la represión Aung San Suu Kyi hace su primera aparición pública desde el golpe del 1 de febrero.

"Me separé un momento y pregunté a otros si veían alguna sangre”, dijo.

Los paramédicos limpiaron sus heridas y logró enviar sus imágenes a las oficinas de la VOA en Washington, pero después regresó a las protestas.

“Casi no podía mover el brazo izquierdo y me dolía”, agregó. "No tengo miedo de hacer mi trabajo. Hoy estoy cubriendo el funeral de una chica que mató la policía durante la represión en Mandalay”.

El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), que está documentando los arrestos a miembros de los medios en las manifestaciones, expresó también preocupación sobre la seguridad en Myanmar.

EE. UU. condena “la violencia brutal” ante las protestas en Myanmar El 3 de marzo de 2021 ha sido el día más violento desde que comenzaron las protestas contra del golpe militar en Myanmar el pasado 1 de febrero.

"Los periodistas que reportan las protestas contra el golpe también se enfrentan a graves riesgos de seguridad debido al uso de la fuerza por las autoridades”, dijo Aliya Iftikhar, el investigador del CPJ para Asia.

El Departamento de Estados de EE. UU. condenó la violencia contra civiles en Myanmar e impuso sanciones a sus principales líderes militares.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó la preocupación de Estados Unidos por el arresto de periodistas, entre ellos Thein Zaw, de Associated Press, quien fue acusado junto a otros cinco reporteros de violar las leyes del orden público en Myanmar.

"Demandamos la liberación inmediata de estos individuos y el cese de la intimidación y el hostigamiento a la prensa y a otros injustamente detenidos por el simple hecho de hacer su trabajo”, dijo Price.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los militares están incrementando los arrestos, con más de 1.700 detenciones arbitrarias en los últimos días, entre ellas de al menos 29 periodistas.

La directora interina de la VOA, Yolanda López, también condenó la violencia.

"La democracia depende de una prensa libre y un libre flujo de la información”, dijo. “Estos incidentes subrayan, una vez más, las amenazas que los periodistas enfrentan diariamente en todo el mundo. La VOA condena estos y otros ataques que ponen en peligro las vidas de nuestros valientes periodistas y comprometen una prensa libre”.