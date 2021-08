Las afganas denuncian cierto acoso mientras los talibanes prometen seguridad

ISLAMABAD - Maestras de escuela y otras mujeres empleadas en dos provincias de Afganistán están denunciando acoso por parte de combatientes talibanes, incluso cuando un portavoz de ese grupo armado prometió el martes que están elaborando una política para mantener a las mujeres seguras.

Mujeres de la provincia de Takhar, en el noreste del país, y de la provincia de Kabul, le dijeron a la Voz de América que hay nuevas restricciones sobre cómo se visten y trabajan.

"Los talibanes son muy agresivos con las mujeres aquí. Quieren que las mujeres usen chadari", dijo una maestra en Takhar a la VOA. Un chadari es una cubierta de cuerpo completo que tiene pequeños agujeros para ver a través de ellos.

La maestra explicó que los talibanes en la provincia eran tan estrictos que ni siquiera permitían que las mujeres llevaran un burka negro, una túnica negra larga con un pañuelo que cubría la cabeza y la cara. Además, quieren que las mujeres salgan de la casa con un mahram, un hombre del que la mujer no necesita ocultar su rostro. En el pensamiento islámico conservador, el mahram puede incluir un número limitado de parientes varones cercanos, como padres, maridos o hermanos.

"Las mujeres tienen muchos problemas aquí. Todo el mundo necesita salir a la calle por algo, y no puedes tener un mahram contigo en todo momento", señaló.

Regreso a las prohibiciones

La mujer relató que los talibanes ya han prohibido a los maestros enseñar a estudiantes del sexo opuesto.

"También ordenaron que los estudiantes varones y mujeres debían ser separados. Y cambiaron el plan de estudios de educación", aseveró.

Los cambios en el plan de estudios eliminaron materias relacionadas con la cultura y el deporte, y agregaron más enseñanzas islámicas, como el estudio del Corán y de la vida del profeta Mahoma, aunque esas materias ya formaban parte del plan de estudios antes de la toma de posesión de los talibanes.

En Kabul, los talibanes dijeron al personal femenino de al menos un hospital que separaran sus lugares de trabajo de los de los hombres o se quedaran en casa.

Los talibanes le dijeron a una reportera de la VOA que salió de la casa con una burka que se cubriera la cara también.

¿Cumplirán las promesas?

El martes en Kabul, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que los combatientes del grupo "no estaban entrenados para hablar con mujeres".

"Es por eso que estamos pidiendo a las mujeres que se queden en casa por el momento, pero seguirán recibiendo salarios. Tan pronto como tengamos un sistema completo, las mujeres podrán regresar a trabajar", aseguró cuando hablaba específicamente de las mujeres que trabajan en oficinas gubernamentales y ministerios.

Cuando fue presionado por una periodista que estaba preocupada por su seguridad, Mujahid dijo que no tenía por qué preocuparse. "Ustedes son civiles. No hay crimen en ser periodista. No tienen nada que temer. Pueden volver a su provincia y trabajar", declaró.

El vocero reconoció que quizás hubo incidentes esporádicos de violencia o acoso y prometió investigarlos.

Los talibanes han estado tratando de presentar una cara relativamente moderada al mundo para ganar legitimidad internacional. Las mujeres, y especialmente las más jóvenes, dicen que han escuchado las historias de sus familias sobre el último gobierno de los talibanes en la década de 1990 -cuando aquellas fueron golpeadas por no cubrirse adecuadamente y las niñas no podían ir a la escuela- lo que les dificultaba tomar las palabras de los talibanes al pie de la letra.