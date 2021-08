Según se aproximan los Juegos de Invierno, arrecia la intimidación a los medios extranjeros en China

SEÚL - En apenas seis meses, una multitud de medios extranjeros llegarán a Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, y es posible que sean recibidos con una amplia campaña del gobierno chino para fomentar la ira pública contra los periodistas occidentales, que han sido cada vez más acosados ​​por sus informes.

Los medios de comunicación estatales chinos, diplomáticos y otros funcionarios han realizado un esfuerzo de meses para avivar la hostilidad hacia los reporteros y medios a los que acusan de difundir mentiras sobre China. Recientemente, Beijing ha apuntado a la BBC, que ha realizado extensos informes sobre los campos de reeducación de China para musulmanes uigures en la región occidental de Xinjiang.

Pero los reporteros de muchas otras publicaciones se han visto atrapados en la refriega. El mes pasado, multitudes enojadas rodearon y detuvieron brevemente a un par de periodistas occidentales que informaban sobre las inundaciones en la provincia china de Henan. Los lugareños acusaron a los reporteros, uno estadounidense y el otro alemán, de difundir rumores contra China. Desde entonces, varios medios de comunicación informaron haber recibido amenazas de muerte y otras llamadas telefónicas intimidantes.

El periodista Mathias Boelinger, radicado en Beijing, denunció en un tuit que mientras caminaba por Zhengzhou se vio "rodeado" por un grupo de "airados ciudadanos chinos" exaltados por la campaña gubernamental contra los medios extranjeros.

El acoso se produce cuando China experimenta una ola de intenso nacionalismo que ha crecido durante el centenario de este año del Partido Comunista Chino.

Reflejando una agresividad recién descubierta, los funcionarios chinos se han involucrado en la llamada diplomacia del "guerrero lobo", que a menudo usa insultos y amenazas en un intento de demostrar que China no puede ser presionada.

Para los medios internacionales, el ambiente se ha vuelto tan tenso que el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC) advirtió la semana pasada que la "seguridad física de los periodistas extranjeros en China" estaba "directamente en peligro" por la retórica de las organizaciones afiliadas al Partido Comunista de China.

"El Club de Corresponsales Extranjeros de China está muy preocupado al observar el reciente acoso en línea y físico contra los periodistas cubriendo las devastadoras inundaciones en la provincia de Henan este mes", afirmó la organización en un tuit.

1/ FCCC Statement on Harassment of Reporters Covering Henan Floods



7/27/2021



The Foreign Correspondents Club of China is very concerned to witness the recent online and offline harassment of journalists covering devastating floods in the Chinese province of Henan this month.