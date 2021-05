India golpeada nuevamente por muertes e infecciones por COVID

India continúa siendo golpeada por la pandemia de coronavirus, documentando un nuevo récord nacional el domingo de casi 3.700 muertes en las últimas 24 horas y más de 390.000 nuevas infecciones.

Aun así, India comenzó a contar los votos para las elecciones estatales, aunque el Tribunal Superior de Madrás atacó a la Comisión Electoral del país por no detener los mítines políticos que desobedecían las restricciones del COVID-19. El presidente del Tribunal Supremo, Sanjib Banerjee, calificó a la comisión de “singularmente responsable” del aumento de nuevos casos.

Afiliados del partido Dravida Munnetra Kashagam (DMK) celebran con petardos una temprana ventaja para el partido en las elecciones para la asamblea en el estado de Tamil Nadu, en Chennai, India, el domingo 2 de mayo de 2021.

Si bien India es sede del mayor fabricante de vacunas del mundo, el Serum Institute of India, solo el 2% de los 1.300 millones de personas del país se han vacunado hasta ahora, según los informes.

El país amplió su elegibilidad para vacunas el sábado a cualquier persona mayor de 18 años, pero muchos lugares informaron que no tenían ninguna vacuna. Muchos en India han culpado a Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute, por la brecha. Pero él rechazó los ataques.

"El nivel de expectativa y agresión no tiene precedentes", dijo el domingo al periódico The Sunday Times en Gran Bretaña. "Me quedaré aquí un tiempo prolongado porque no quiero volver a esa situación".

"Todo cae sobre mis hombros, pero no puedo hacerlo solo", dijo. "No creo que ni siquiera Dios hubiera podido pronosticar que se iba a poner tan mal".

Pero después de las críticas mordaces en las redes sociales el sábado, el multimillonario de 40 años publicó en Twitter que regresaría a la India: “Tuve una excelente reunión con todos nuestros socios y partes interesadas en el Reino Unido. Mientras tanto, me complace afirmar que COVISHIELD's [an Oxford -Vacuna AstraZeneca fabricada en India] la producción está en pleno apogeo en Pune. Espero revisar las operaciones a mi regreso en unos días".

Policías indios revisan las credenciales de ciudadanos mientras hacen cumplir un confinamiento de fin de semana para contener la propagación del coronavirus en Kochi, estado de Kerala, en India, el domingo 2 de mayo de 2021.

The New York Times informó que el gobierno de la India había completado una evaluación de amenazas y anunció que el jefe del Serum Institute recibiría protección policial.

Poonawalla también anunció en Twitter que "como un gesto filantrópico", el Serum Institute reduciría los precios de su vacuna, que dijo "permitiría más vacunas y salvaría innumerables vidas".

En Estados Unidos, Ron Klain, el jefe de gabinete del presidente Joe Biden, dijo al programa "Face the Nation" de CBS: "Estamos enviando ayuda rápidamente a la India". Pero la Casa Blanca también dijo el viernes que a partir del martes, Estados Unidos detendrá los vuelos entrantes desde India para evitar la propagación de las infecciones.

Estados Unidos ha enviado dos aviones de transporte de la Fuerza Aérea que llevan cilindros de oxígeno, máscaras N95 y pruebas de diagnóstico rápido, el primero de varios envíos planificados. Taiwán también dice que ha enviado suministros de oxígeno muy necesarios.

BRASIL

Entretanto en Brasil, miles de personas ignoraron su propio incremento de casos de coronavirus el sábado para marchar en las calles de Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro en apoyo del presidente Jair Bolsonaro.

Un manifestante con la bandera brasileña pintada en el rostro grita consignas durante una marcha de respaldo a la posición del presidente Jair Bolsonaro respecto a las restricciones del coronavirus, el sábado 1 de mayo, en Brasilia.

El país sudamericano ha registrado más de 406.000 muertes, incluidas más de 2.600 el sábado. Es el segundo después de los Estados Unidos en muertes por COVID-19. Estados Unidos tiene más de 576,700 muertes, según el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins

Bolsonaro, que se opone a las restricciones pandémicas impuestas por gobernadores y alcaldes, dijo recientemente que el ejército "podría salir a la calle algún día, para garantizar ... la libertad de ir y venir". Algunas de las pancartas del sábado pedían una "intervención militar" y reforzar los poderes de Bolsonaro.

Opositores del mandatario también protestaron el sábado.

Manifestantes frente al palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, sostienen en alto cruces en referencia a las 400 mil muertes relacionadas con el covid en Brasil, mientras protestan contra el manejo federal de la pandemia. Mayo 1 de 2021.

CHINA

Mientras tanto, en Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus en China, miles de personas asistieron a un Festival de Música de la Fresa de dos días que se inauguró el sábado.

El festival se vio obligado a conectarse en línea debido a la pandemia hace un año. Aunque se establecieron barreras que separaban a la multitud y al personal de seguridad que aplicaba las restricciones, unas 11.000 personas bailaron y cantaron junto con sus bandas favoritas en tres escenarios, ya que algunos asistentes llevaban máscaras y muchos no, según la agencia de noticias Reuters.

Fanáticos en la presentación de una banda de rock en el Strawberry Music Festival durante las vacaciones del Día del Trabajo en Wuhan, provincia de Hubei, China, el 1 de mayo de 2021.

Se han reportado más de 152 millones de infecciones mundiales por COVID, según Johns Hopkins. Estados Unidos tiene 32,3 millones, mientras que India tiene 19,5 millones y Brasil 14,7 millones.