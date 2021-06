Blinken: Biden advertirá a Putin sobre futuros ciberataques

El secretario de Estado Antony Blinken afirmó en una entrevista el domingo que el presidente Joe Biden abordará los recientes ciberataques en suelo estadounidense cuando se reúna con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Está previsto que ambos mandatarios se encuentren en Ginebra el próximo 16 de junio, según informó la Casa Blanca.

Blinken dijo en una entrevista con "Axios on HBO", que Biden le dirá a Putin "directa y claramente" que si continúan los ataques cibernéticos debe esperar que Estados Unidos tome medidas.

Blinken también dijo que la reunión entre los dos líderes busca el objetivo de tener una “relación más estable” entre los dos países, según Axios.

"No puedo decirle si soy optimista o no acerca de los resultados", dijo Blinken. "No creo que lo sepamos después de una reunión, pero tendremos algunas indicaciones (...) Estamos preparados de cualquier manera", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense al medio el domingo.

La cumbre de Biden y Putin en Ginebra, Suiza, a mediados de este mes, sería la primera desde que Biden asumió la presidencia de Estados Unidos.

Estados Unidos ha sido el objetivo de dos ciberataques recientes en Colonial Pipeline en mayo y en JBS Foods la semana pasada.

