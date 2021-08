EE. UU. controla aeropuerto de Kabul mientras la ciudad cae en manos de los talibanes

WASHINGTON D.C. - Funcionarios estadounidenses que observan a combatientes talibanes armados que entran en la capital afgana, Kabul, dicen que las fuerzas estadounidenses "controlan firmemente" la embajada de Estados Unidos y el aeropuerto internacional de la ciudad, incluso cuando el principal diplomático estadounidense describió la escena como "desgarradora".

Los líderes talibanes declararon la victoria el domingo en la ofensiva similar a un relámpago cuando las últimas fuerzas de seguridad afganas se desvanecieron, dejando las puertas de la capital afgana abiertas a las fuerzas insurgentes.

Pero a pesar de las afirmaciones de los talibanes de que sus combatientes estaban asegurando partes de la capital, un funcionario estadounidense le dijo a la Voz de América que la propia embajada de Estados Unidos, así como el aeropuerto internacional Hamid Karzai, estaban a salvo.

"Nuestras fuerzas continúan entrando y controlando firmemente HKIA [el aeropuerto] y la embajada", afirmó el funcionario a la VOA bajo condición de anonimato.

Tres batallones de infantería estadounidenses, unos 3.000 soldados, comenzaron a llegar a Kabul el viernes. El sábado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a otros 1.000 a dirigirse a Afganistán, mientras las fuerzas talibanes se acercaban cada vez más a la capital afgana.

Aún así, parece que Estados Unidos no tiene la intención de mantener los terrenos de su embajada en Kabul por mucho tiempo. Un funcionario de la embajada confirmó a la VOA que el personal está siendo reubicado en un lugar seguro en el aeropuerto para ayudar a supervisar los vuelos y estar listo para evacuar.

Una alerta de la embajada también advirtió que la situación de seguridad estaba cambiando rápidamente y que los ciudadanos estadounidenses en Kabul deberían refugiarse en el lugar después de los informes de que el aeropuerto se estaba incendiando.

La OTAN apuntó el domingo que estaba haciendo todo lo posible para ayudar en el aeropuerto.

"Estamos ayudando a mantener las operaciones en el aeropuerto de Kabul para mantener a Afganistán conectado con el mundo", explicó un funcionario de la OTAN a la VOA, agregando que la alianza mantenía, por el momento, su presencia diplomática en Kabul.

“La seguridad de nuestro personal es primordial y seguimos ajustándonos según sea necesario”, agregó.

Spoke with #UK PM @BorisJohnson and the Foreign Ministers of our Allies #Canada, #Denmark and #Netherlands on the situation in #Afghanistan. #NATO is helping keep Kabul airport open to facilitate and coordinate evacuations.