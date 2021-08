¿Por qué Rusia respalda a China en sus disputas con terceros países?

Rusia ha estado apoyando a China en sus disputas con terceros países. Según los expertos, se trata de un reto al poderío global de Estados Unidos, no de una alianza. De hecho, Moscú y Beijing no confían el uno del otro y no quieren que el otro adquiera demasiado poder y se vuelva dominante.