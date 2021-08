Talibanes agreden a periodista afgano en su más reciente ataque a la libertad de prensa

ISLAMABAD - Los talibanes han agredido a un periodista en Kabul a “punta de pistola” en violación de las promesas de que el grupo islamista defenderá la libertad de expresión en Afganistán.

El incidente se produce en medio de acusaciones de que los talibanes acosan cada vez más a periodistas y activistas afganos desde que el grupo tomó el control de la capital hace más de una semana.

"Fui golpeado por los talibanes en la Ciudad Nueva de Kabul mientras informaba", tuiteó el jueves Ziar Khan Yaad, quien trabaja para el canal de noticias Tolo News, el más grande del país.

"También se han incautado cámaras, equipo técnico y mi teléfono móvil personal", escribió.

La red de noticias Tolo informó que Yaad y su camarógrafo estaban filmando imágenes de personas desempleadas y trabajadores cuando fueron golpeados por las fuerzas talibanes.

“Todavía no sé por qué se comportaron así y de repente me atacaron. El problema se ha compartido con los líderes talibanes; sin embargo, los perpetradores aún no han sido arrestados, lo que constituye una seria amenaza para la libertad de expresión ”, escribió Yaad.

Hemos escuchado directamente de periodistas sobre el terreno que los talibanes los han estado buscando, y han venido a sus casas; están aterrorizados" Nadine Hoffman, subdirectora de International Women's Media Foundation

Un miembro de alto rango de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, mientras respondía a la denuncia de Yaad, dijo que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

“Nos hemos tomado el incidente en serio y lo hemos compartido con las agencias de seguridad. Se tomarán las medidas necesarias después de la investigación ”, dijo Wasiq.

Mientras tanto, los periodistas y activistas afganos supuestamente organizaron una protesta en Kabul el jueves, exigiendo que el mundo los proteja.

Los talibanes han registrado propiedades de al menos cinco periodistas en Kabul, según organizaciones de derechos de los medios.

El portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha dicho repetidamente en los últimos días que los medios de comunicación son libres de informar, citando una amnistía general que su grupo ha ofrecido a quienes trabajaron con Estados Unidos u otras naciones occidentales.

“Quizás haya incidentes, pequeños incidentes. Tal vez algunos de nuestros combatientes estén cerca de sus oficinas ”, dijo Mujahid en una conferencia de prensa el martes cuando se llamó su atención al acoso a los periodistas. "Retiraremos nuestras fuerzas de las oficinas de los medios de comunicación cercanos y ustedes pueden trabajar libremente".

La libertad de prensa en Afganistán se bate en retirada ante el avance talibán En la medida en que los talibanes capturan nuevos territorios, los periodistas tienen pocas opciones. Una es seguir haciendo su trabajo y exponerse a una muerte violenta. Otra es ceder a las amenazas y transmitir únicamente su propaganda. La otra es huir.

La International Women's Media Foundation, con sede en Estados Unidos, dijo que la promesa de los talibanes “no cuadra” con lo que escuchan de los medios afganos.

"Hemos escuchado directamente de periodistas sobre el terreno que los talibanes los han estado buscando, y han venido a sus casas; están aterrorizados", dijo a la VOA la subdirectora de la IWMF, Nadine Hoffman.

Agregó que muchas de las mujeres "sienten que todo en lo que han trabajado durante los últimos 20 años ha desaparecido de la noche a la mañana".

Los defensores internacionales de la libertad de los medios de comunicación han estado presionando a Estados Unidos y otras naciones occidentales para que den prioridad a la seguridad de los periodistas afganos y garanticen su evacuación del país junto con otros que temen represalias de los talibanes.

Ex funcionarios del gobierno afgano también se quejan de que, a pesar de ofrecer la amnistía, Halim Fadai, quien gobernó cuatro provincias bajo el derrocado gobierno afgano, tuiteó que los combatientes talibanes visitaron su casa por octava vez el jueves.

