Pfizer compra laboratorio Trillium, desarrollador de medicamentos contra el cáncer

El laboratorio Pfizer Inc. anunció este lunes la compra de la farmacéutica canadiense Trillium Therapeutics Inc. por 2.260 millones de dólares, para robustecer su arsenal de terapias contra el cáncer de la sangre.

Pfizer, que ya había adquirido una participación de 25 millones de dólares en Trillium el año pasado, ahora comprará las acciones restantes a 18,50 dólares por unidad.

Pfizer espera extraer beneficios de las terapias contra el cáncer de la sangre de Trillium, las cuales atacan una señal de protección emitida por las células cancerosas para evadir el sistema inmunológico.

La empresa Forty Seven Inc., que también desarrolla drogas contra los mismos anticuerpos, fue adquirida por Gilead Sciences Inc. por 4.900 millones de dólares el año pasado.

Más de un millón de personas fueron diagnosticadas de cáncer en la sangre en 2020, lo que representa casi el 6% de todos los diagnósticos de cáncer. Más de 700.000 personas murieron de alguna forma de cáncer de la sangre en todo el mundo el año pasado.

Las acciones de Trillium cotizadas en EE. UU. operaban este lunes a 17,73 dólares antes de la apertura de la bolsa. Pfizer compró alrededor de 2,3 millones de acciones de Trillium a 10,88 dólares en septiembre pasado.

