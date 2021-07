Psiphon: ¿Cómo más de un millón de cubanos eludieron el bloqueo a Internet tras las protestas?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - Cuando estallaron las protestas en Cuba el pasado 11 de julio, el gobierno cubano hizo todo lo posible por detener las manifestaciones pacíficas a través de varios mecanismos incluyendo la restricción del acceso a redes sociales y plataformas de mensajería.

Sin embargo, usando una herramienta llamada Psiphon , muchos cubanos lograron eludir el bloqueo y continuaron compartiendo con el mundo lo que ocurría dentro de la isla.

“Psiphon, por ejemplo, vio su número de descargas y usuarios alcanzar un pico de casi un millón y medio de cubanos, que es alrededor del 20% de la población, en la última semana. Es algo astronómico”, informó Sarah Aoun, vicepresidenta de seguridad del Open Technology Fund (OTF) , una organización sin fines de lucro comprometida a fomentar la libertad y seguridad en Internet.

De acuerdo con Aoun, durante las recientes protestas, el gobierno cubano se ha enfocado en censurar herramientas específicas en vez de un bloqueo completo del Internet. Por ello, algunas como Psiphon siguen activas permitiendo que alrededor de 1,4 millones de cubanos sigan en línea.

Update: Yesterday 1.389 Million daily unique users accessed the open web from Cuba through the Psiphon Network. Internet is ON; circumvention tools ARE working. This figure continues to increase, with today reaching 1.238 Million as of 12:00 EST (16:00 UTC) 🚀 pic.twitter.com/eVbStjfWap