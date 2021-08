Google, Facebook y Microsoft, las tres empresas que más invierten en cabildeo ante la UE

BRUSELAS - La unidad de Google de Alphabet Inc (AAPL.O), Facebook Inc (FB.O) y Microsoft Corp (MSFT.O) son las tres entidades que más gastan en presión por cabildeo en la Unión Europea (UE) en una ofensiva contra las nuevas y estrictas leyes destinadas a frenar los poderes de los gigantes tecnológicos estadounidenses, mostró un estudio publicado el martes.

Tales esfuerzos deberían ser una llamada de atención a los responsables políticos de la UE para reforzar los proyectos de ley y las normas de cabildeo, advirtió el estudio de los grupos de campaña Corporate Europe Observatory y LobbyControl.

El sector tecnológico gasta más que incluso los sectores farmacéutico, de combustibles fósiles, financiero y químico, que solían dominar el cabildeo, según el informe.

"El creciente poder de fuego del lobby de la gran tecnología y la industria digital en su conjunto refleja el enorme y creciente papel de los sectores en la sociedad", dijo el estudio.

"Es notable y debería ser motivo de preocupación que las plataformas puedan utilizar esta potencia de fuego para asegurarse de que sus voces sean escuchadas, por encima de las voces críticas y compensatorias, en el debate sobre cómo construir nuevas reglas para las plataformas digitales".

El estudio encontró que 612 empresas, grupos y asociaciones gastan más de 97 millones de euros (114 millones de dólares) anualmente en cabildeo sobre las políticas de economía digital de la UE. Las empresas enviaron los datos al Registro de Transparencia de la UE hasta mediados de junio de este año.

Google superó el gasto con 5,75 millones de euros, seguido de Facebook con 5,5 millones de euros, Microsoft con 5,25 millones, Apple (AAPL.O) con 3,5 millones, Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) con 3 millones y Amazon.com Inc (AMZN) en sexto lugar con 2,75 millones, según el estudio.

Google y Huawei respondieron que envían sus datos de cabildeo al registro de transparencia de la UE.

“Tenemos políticas claras para proteger la independencia de las personas y organizaciones que patrocinamos, incluido el requisito de divulgar la financiación", dijo Google en un correo electrónico.

Microsoft dijo: "La Unión Europea ha sido y sigue siendo una parte interesada importante para Microsoft. Buscamos ser un socio constructivo y transparente para los responsables políticos europeos".

Facebook, Apple y Amazon no hicieron comentarios de inmediato.

El cabildeo tecnológico se centra en dos leyes clave: la Ley de Mercados Digitales enumera lo que se debe y no se debe hacer para los gigantes tecnológicos, y la Ley de Servicios Digitales requiere que las empresas hagan más para controlar el contenido en sus plataformas.

El estudio advirtió sobre el acceso de la industria a la Comisión Europea, con cabilderos involucrados en tres cuartas partes de las 270 reuniones que los funcionarios de la Comisión mantuvieron sobre los dos proyectos de ley.

También citó el papel desempeñado por las asociaciones comerciales y empresariales, los think tanks (tanques pensantes) e incluso los partidos políticos en la promoción de la narrativa de la industria tecnológica.

La Comisión Europea rechazó las críticas.

"La Comisión está abierta a reunirse con cualquier persona que desee hablar con nosotros. La Comisión no controla, ni controlará quién solicita reuniones, ni con qué frecuencia. Tampoco le corresponde a la Comisión explicar o comentar las estrategias de lobby de las distintas empresas y representantes de intereses", dijo un portavoz en un correo electrónico a Reuters.