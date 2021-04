EE. UU. "monitorea" mientras Irán envía buques con combustible a Venezuela en desafío a sanciones

WASHINGTON D.C. - Mientras Irán hizo tres envíos de gasolina a Venezuela en los últimos meses en desafío a las sanciones de Estados Unidos, la administración Biden aparentemente no hizo nada para detener a los petroleros, lo que indica una reticencia a hacer cumplir las sanciones y una astucia por parte de los aliados anti Estados Unidos para evadirlas.

Dos buques de propiedad de la Compañía Nacional de Cargueros Iraní (NITC, por sus siglas en inglés), el Faxon y el Fortune, entregaron varios cientos de miles de barriles de gasolina iraní en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz a fines de enero y principios de febrero. El tercer petrolero del NITC, el Forest, entregó otros 270.000 barriles de gasolina en la ciudad de Puerto Cabello el 20 de febrero.

Las entregas fueron confirmadas por una variedad de fuentes no gubernamentales, incluido TankerTrackers.com, un servicio en línea que rastrea los envíos globales de energía utilizando imágenes satelitales y datos marítimos, y el servicio de noticias de mercados de energía con sede en Londres, Argus Media.

BREAKING: A shipment of around 44 million liters of gasoline has secretly arrived at El Palito, Venezuela from Iran aboard handysize tanker FOREST. This is according to our 6 week long tracking investigation. FOREST is the 3rd tanker we were expecting after FORTUNE & FAXON. #OOTT