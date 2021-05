Venezolanos en primera línea contra la pandemia en el Amazonas

PUCALLPA, PERÚ. - En la frontera entre Perú y Brasil, Amazonas se viene una tercera ola de la pandemia, en una región de por sí afectada por la pobreza y la desigualdad. Esta zona, unos de los que están batallando en primera línea contra esta nueva cepa amazónica, más veloz, contagiosa y mortal son los venezolanos.

Solo en Pucallpa, en la frontera y de difícil acceso, se están levantando cerca de 50 muertos por día, en una población de 200.000 habitantes

Brasil está registrando más de 2.000 muertes por día y cerca de 50.000 contagios. Mientras que en Perú, la cepa amazónica se extiende, registrando más de 300 muertos diarios.

Marian Alani Molina, integrante equipo de respuesta rápida COVID de Diresa Ucayali, es del andino estado Mérida, en Venezuela. Esta venezolana explica que estudió medicina en Venezuela y fue becada para estudiar en La Habana, Cuba. Luego de hacer su año social en Venezuela, migró al Perú.

“Cuando comencé a ejercer por primera vez la medicina aquí en el Perú me tocó con la pandemia. Nadie quería trabajar con casos Covid”, comenta a la VOA.

En la frontera entre Brasil y Perú, trabajadores venezolanos sirven en los comandos anti COVID-19. Abril 2021. Foto: Hugo Migliano - VOA.

Otras venezolana atendiendo la pandemia es Victoria Rodríguez, integrante del equipo de de respuesta rápida COVID de Diresa Pucallpa.

Actualmente, se encuentra en el grupo humanitario de recojo de cadáveres COVID-19.

“Comencé a trabajar como funcionario policial allá a los 20 años, tuve 19 años de servicio. Así que el negocio próspero que tenía tuve que cerrarlo y viéndome en la imperiosa necesidad de alimentarle tanto yo como mis familiares me vi en la obligación de migrar. Yo tenía temor, mi familia tenía temor, pero teníamos que comer pues”, explica a la Voz de América.

Rodríguez agradece que de momento no “ha sucedido nada”. “Hubo un día que levantamos 54 muertos”, recuerda.

En el caso de Yomar Flores, trabaja en el equipo humanitario levantamiento de cadáveres en Ucayali. Originaria de Valencia, en la región central de Venezuela, junto a su familia decidieron salir del país en 2018.

Flores le comenta a la Voz de América que eligieron Perú porque su papá es optómetra y le ofrecieron un trabajo acá en Pucallpa específicamente.

“En esta labor ha sido un año de experiencias, donde a veces nos hemos sentido frustrados y a veces felices. Llegué a una casa donde habían dos adultos mayores. Antes de irme el señor me agarro de la mano y me dijo “antes que te vayas” y empezó a entonar las notas del himno de mi país. Eso es algo que no he olvidado hasta ahora y le doy gracias al señor”, comenta Flores.

*Con la colaboración de Santiago Romaní y Hugo Enrique Alejos.

