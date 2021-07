Periodista independiente relata detenciones masivas en La Habana

El pasado domingo 11 de julio fueron detenidos y golpeados participantes en las protestas populares que tuvieron lugar frente al Capitolio de La Habana y también en la avenida del Malecón, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró Páez, quien presenció los hechos.

“Pude presenciarla en La Habana”, explica Turró refiriéndose al levantamiento popular, “con perros [de la raza] pastor alemán, se los echaban a las personas para que las mordieran, dieron golpes, ahí, frente al Capitolio y en el Malecón, en la parte de La Punta. En estos dos lugares hubo muchísima represión”, relató.

Las tropas élite del gobierno cubano, conocidas como Boinas Negras (BN) “estuvieron repartiendo muchísimos golpes por allí, con las ‘tonfas’ esas que les llaman, que tienen los uniformados estos del MINIT (Ministerio del Interior)”.

"No más represión": Amnistía Internacional al gobierno de Cuba Las protestas, de un extremo a otro de la isla, son las primeras masivas en décadas y ocurren en el contexto de una crisis severa social y económica que se ha agudizado con la pandemia.

El comunicador cubano también habló de la cacería realizada por los BN, “Se hicieron innumerables arrestos, las personas corrían hacia un lado, corrían hacia otro, gritaban ‘Patria y Vida’ [título de la canción convertida en himno por la mayoría] pero, aquello fue tremendísimo”, aseguró Turró.

Vladimir Turró explicó además que para poder hacer su trabajo como periodista, le era imposible participar activamente en la manifestación y, a pesar de todo “estuvo difícil el tema de tomar imágenes porque había muchísima policía allí".

“A todo el que pudieran agarrar, lo hacían; lo esposaban y lo montaban en los camiones esos de las Brigadas Especiales que tienen ellos y se los llevaban a diferentes lugares. De hecho, hay personas, familiares, que me llamaron hoy en la mañana para decirme que sus familiares todavía están desaparecidos, que no saben dónde están. Incluso en San Antonio [de los Baños] todavía hay reportes de personas que continúan desaparecidas, no se sabe su paradero desde el día de ayer”, concluyó Vladidmir Turró.

* Con información de Ivette Pacheco, para Radio Martí..

