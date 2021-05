México: destino del gobernador de Tamaulipas en manos de Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO - La situación legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún no se ha clarificado. A pesar de que la Fiscalía General ha conseguido una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la captura no ha sido ejecutada debido a que existe la polémica sobre si el mandatario estatal aún cuenta con fuero constitucional.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, urgió a la Suprema Corte de Justicia a actuar con responsabilidad y definir lo antes posible la situación del gobernador.

“En lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible, que no haya ambigüedades, con claridad, que diga si el señor tiene fuero o no tiene fuero, y que asuma el poder judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”, dijo el mandatario.

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación que la Fiscalía General de la República interpuso, tras la resolución de la controversia constitucional con relación al desafuero del gobernador de Tamaulipas.

Adicionalmente, según documentos exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el FBI investiga al gobernador y a integrantes de su familia y empresas por el presunto delito de lavado internacional de activos.

En las últimas horas, el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, partido afín al gobernador, interpuso una controversia Constitucional contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que concedió la orden de aprehensión, al señalar que, dado que el poder legislativo local no homologó la decisión de la cámara de diputados, el mandatario mantiene su fuero.

Este fin de semana, policías y camiones blindados resguardaron la casa de Gobierno de Tamaulipas y no hubo presencia pública del mandatario estatal.

