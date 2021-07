Comisión sobre remesas de la Casa Blanca pide incluir a instituciones cubanas en las negociaciones

“Los representantes de las entidades operadas por el gobierno de la República de Cuba deben estar incluidos en el Grupo de Trabajo de Remesas a Cuba (CRWG, por sus siglas en inglés)”, indicó hoy el Departamento de Estado en un memorando al que la Voz de América tuvo acceso.

Tras las protestas masivas del pasado 11 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que la Casa Blanca se enfoque en el estudio para que las remesas enviadas hacia la isla lleguen directamente a manos de los cubanos y no a las arcas del gobierno.

Biden dio un giro desde sus promesas de campaña de volver las relaciones con Cuba al punto en que las había dejado el presidente Barack Obama en su acercamiento a la isla, congelando la imposición de sanciones por parte del mandatario republicano Donald Trump; sin embargo, tras los acontecimientos del 11 de julio, Biden calificó como "un estado fallido" al gobierno de la isla, y la Administración está revisando su política hacía la Isla.

Pero los anuncios de Biden no han sido vistos con buenos ojos por su contraparte republicana en el Congreso. El representante por Florida, Mario Díaz-Balart, tildó débiles y erróneas las decisiones del presidente demócrata cuando designó para sanciones a un general del ejército cubano y a una tropa élite del Ministerio del Interior, a raíz de las protestas.

Incluir a entidades del gobierno cubano

Este lunes, un comunicado a nombre de las 17 empresas que conforman el Grupo de Remesas, declaró que su enfoque está centrado en determinar “¿cómo mover las remesas y cómo usarlas?”

Para los empresarios convocados por la Administración Biden, la orientación del Departamento de Estado debiera centrarse hacia las cuestiones operativas, y entre ellas, al menos ofrecer visas a funcionarios cubanos responsabilizados con los trámites financieros, y, en su defecto, acordar encuentros por medio de internet con los mismos.

“La Administración Biden-Harris se equivocará si la composición del CRWG se centra en personas de ascendencia cubana, académicos y personas de ideas afines, y sirve prácticamente únicamente para reforzar las opiniones de quienes están dentro y apoyan a la Administración. No tiene sentido que el CRWG sea un foro para quejas, discursos académicos y lamentos sobre lo que debería ser en lugar de lo que es factible”, refiere el comunicado.

Una de las recomendaciones principales se basa en “el beneficio a cuentapropistas [trabajadores autónomos], cooperativas no controladas por el gobierno y pequeñas y medianas empresas independientes que están resurgiendo” en estos momentos.

También, precisan que es imperativo fijar una fecha límite para todas las recomendaciones propuestas, a fin de informar de sus conclusiones a entidades como los departamentos de Estado, Tesoro, Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, entre otros.

Las recomendaciones están firmadas, entre otros por Amazon, Inc, con sede en Seattle, Washington; Banco Popular, con sede en San Juan, Puerto Rico; Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte; Citibank con sede en Nueva York, Nueva York; Publix Super Markets con sede en Florida y Va-Cuba, Inc, con sede en Miami, Florida.

Hasta la fecha, organizaciones internacionales y dentro de la Isla han cifrado en varios centenares los detenidos después de las protestas, mientras varias decenas de ellos han sido juzgados a condenas de entre 6 meses y 1 año de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado, principalmente.

