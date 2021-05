Congresista de EE.UU.: Bukele "destruyó" Corte Suprema de El Salvador

WASHINGTON DC - Las más recientes acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, son "autoritarias" y han "destruido la Corte Suprema de El Salvador", después de la destitución de magistrados por parte del legislativo, controlado por el partido de gobierno, dijo la congresista Norma Torres, representante del distrito 35 de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En entrevista con la Voz de América, Torres rechazó las medidas del gobierno salvadoreño—que fueron también criticadas por organismos internacionales como la ONU.

“Las últimas acciones que ha tomado [Bukele] son las de un autoritario”, subrayó la legisladora, “para mí, fue una destrucción de la corte (…) ellos tienen que garantizar justicia igual para todos”.

Escuche Norma Torres: Bukele ha actuado como un "autoritario" al destituir magistrados

Torres se ha convertido en una de las más fuertes críticas del presidente Bukele en el Congreso estadounidense e incluso tuvo una discusión pública por Twitter con él. El presidente salvadoreño llegó a pedir a los ciudadanos en el distrito que Torres representa en California que voten para quitarle su escaño en la Cámara de Representantes.

Un grupo de congresistas estadounidenses, incluyendo el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, pidió el lunes que EE.UU. revocara las visas de los legisladores que tomaron parte de las destituciones. Torres dijo a la VOA que no se sentía preparada para hablar de medidas concretas, pero que es importante que Estados Unidos tome acciones para parar lo que calificó de un “retroceso” en El Salvador.

El sábado, la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— votó para destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del país. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, ha mostrado su preocupación por la decisión.

El secretario de Estado, Antony Blinken, le transmitió al presidente salvadoreño en un llamada el domingo sus “graves preocupaciones” sobre el voto y agregó que un “[poder] judicial independiente es esencial para la gobernancia democrática”.

Bukele defendió las acciones del legislativo, asegurando que las destituciones estaban amparadas por la Constitución.

“Que alguien me explique por qué las condenas si la Constitución le da la facultad a la asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (...) La Constitución no me permite a mí nombrar a un fiscal como se lo permite al presidente de Estados Unidos. A mí me hubiera gustado que fuese así, pero no. A nosotros nos obliga que lo haga la Asamblea Legislativa, y yo no conocía al 97% de los diputados que lo hizo”, dijo el mandatario ante embajadores, jefes de misiones diplomáticas y representantes de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en un encuentro que tuvo lugar el pasado lunes, en Casa Presidencial.

Congresista pide exigir transparencia antes de aprobar fondos

El gobierno Biden ha insistido en que una de sus prioridades en la política hacia El Salvador, Guatemala y Honduras es la lucha contra la corrupción, además de atacar las causas de raíz de la migración.

Para el segundo objetivo, el presidente Biden pidió al Congreso cuatro mil millones de dólares (en cuatro años de su mandato) en ayuda para la región. Torres, que forma parte del Comité de Asignación y Reglas, encargado de asignar gastos federales, dijo que, antes de aprobar más dinero para la región, se necesita transparencia por parte de los gobiernos sobre cómo se está invirtiendo.

“Si vamos a dar y continuar de asistir con dinero en esas regiones, necesitamos ver cómo se está invirtiendo ese dinero y quién se está beneficiando con él”, dijo la congresista.

La Casa Blanca ha asegurado que los fondos que piden del Congreso para Centroamérica no van dirigidos directamente a “líderes del gobierno” sino para “las comunidades, entrenamiento, migración climática, prevención de la violencia y programas anti-pandillas”.

Torres argumentó que los gobiernos centroamericanos están “acostumbrados a trabajar en la oscuridad” y dijo que es necesario que se tomen pasos legislativos concretos en los países del llamado Triángulo Norte para atacar la corrupción.

“Por el momento lo único que se mira saliendo de los tres países [Honduras, Guatemela, El Salvador], es que siguen con lo mismo: socavando la Constitución que ellos mismos juraron que iban a proteger”, dijo la legisladora, nacida en Guatemala y que emigró hacia Estados Unidos con su familia cuando era niña.

