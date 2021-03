EE.UU. precisa su relación con Honduras: "Trabajaremos con líderes comprometidos con la lucha contra la corrupción”

MIAMI, EE. UU. - La acusación por supuesta conspiración para traficar cocaína que pesa contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, volvió a relucir el martes en la tarde en declaraciones del vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Respondiendo a la pregunta de un periodista -"¿Puede Estados Unidos seguir tratando con el presidente [de Honduras] de la misma manera?"- el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, recalcó: “Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción en Honduras y apoyaremos a y trabajaremos con líderes comprometidos con la lucha contra la corrupción”.

En días recientes, un fiscal de Nueva York, donde se realiza el juicio a Geovanny Fuentes-Ramírez, un presunto narcotraficante vinculado con el mandatario hondureño, citó a Hernández diciendo en una supuesta reunión con Ramírez: “Meteremos las drogas por las narices de los gringos”. Geovanny Fuentes-Ramírez, está siendo juzgado en estos días.

¿Hacia dónde se encaminan las relaciones EE. UU.-Honduras? Tras una eventual tirantez entre los gobiernos de EE. UU. y Honduras, ¿en qué marco quedarán los acuerdos migratorios y económicos?

Price, quien sostuvo que "lo que sucede en Honduras no carece de consecuencias en EE.UU.", precisó que “el líder que no esté preparado para combatir la corrupción no estará en condiciones de disfrutar de una asociación cercana con Estados Unidos”.

"Apoyamos de manera decidida el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad", agregó el vocero. "Eso es así en Honduras, a todos los niveles, estamos trabajando con funcionarios del Gobierno hondureño, con la sociedad civil y con el sector privado para construir un mejor futuro para el pueblo hondureño".

Hernández rechaza las acusaciones

Hernández ha negado en reiteradas ocasiones todo vínculo con el narcotráfico, máxime cuando su hermano Toni Hernández fue juzgado en 2019 por varios delitos relacionados con drogas.

Al mismo tiempo, el mandatario hondureño advirtió en un tuit que la alianza antinarcóticos entre ambos países peligra “si #EEUU acepta testimonios falsos de narcos”.

En cuanto a la manera de enfrentar la migración irregular en el hemisferio, Price, insistió en la posición del gobierno de Joe Biden.

“El presidente Biden ha dejado en claro que nos asociaremos con la región para abordar estas causas subyacentes, el desafío de la migración irregular para nosotros seguirá siendo muy importante”, concluyó.