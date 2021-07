EE. UU. prohíbe la entrada al expresidente hondureño Porfirio Lobo

El departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que prohibió la entrada al país del expresidente hondureño Porfirio 'Pepe' Lobo Sosa y a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila por “su participación en actos de corrupción importantes”.

"Sus actos corruptos socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras", denunció el secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter.

Former President of Honduras Lobo’s corrupt acts undermined democracy in Honduras. I am designating Lobo and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Honduras.