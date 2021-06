El Salvador: remesas y otras transacciones hechas con bitcóin “no tendrán costo”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que ninguna transacción hecha con la cartera electrónica o lo que ellos han denominado “Chivo Wallet”, tendrán costo adicional o comisiones, esto incluye a las remesas, hacer o recibir pagos, o convertir el bitcóin a dólar o viceversa.

“No se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito”, tuiteo el mandatario.

