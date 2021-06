Gioconda Belli: violencia e irracionalidad en Nicaragua recuerda "últimos días de dictadura somocista"

La reconocida escritora nicaragüense Gioconda Belli dijo el sábado en su cuenta de Twitter que lo que está ocurriendo en su país le recuerda "últimos días de la dictadura somocista". Su reacción llega un día después de que la policía de Nicaragua emitiera una orden de arresto contra su hermano, el exministro de Educación Humberto Belli.

El Ministerio Público había informado el jueves a última hora que Belli no asistió a una audiencia judicial relacionada con una investigación sobre FUNIDES, un grupo de expertos vinculado al sector privado. La FUNIDES fue dirigida por el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido la semana pasada por delitos relacionados con supuesta traición a la patria.

El nivel de violencia e irracionalidad de estos últimos días, me recuerda los últimos días de la dictadura somocista. @ReporteNi

Una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, congelar cuentas y entregar información financiera y fiscal de 13 empresarios contrarios al gobierno de Daniel Ortega, que en las últimas semanas ha detenido a varios opositores.

Además de Belli, exministro de Educación de los expresidentes Arnoldo Alemán y Violeta Chamorro, en la lista de la Superintendencia de Bancos se encuentra un conocido intelectual de derecha.

La escritora Belli aseguró en su cuenta de Twitter que las acciones en contra de su hermano no han cesado.

Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano, no pasaría nada peor Anoche vestidos como ladrones a las 3 am entraron y se llevaron absolutamente TODO de la casa. Amenazaron mi cuñada y mi sobrina. No sé ni como calificar este horror. @ReporteNi