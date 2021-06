Organizaciones promigrantes piden un TPS para Centroamérica

CIUDAD DE GUATEMALA - En el marco de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a Guatemala, organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos también han viajado para conocer la realidad que se vive en Guatemala.

Alianza Américas está conformada por 50 organizaciones que funcionan en 14 estados de Estados Unidos y su intención con este acercamiento es conocer la realidad que se vive en los países de origen, principalmente de los que integran el Triángulo Norte, que son los mayores generadores de migración hacia Estados Unidos.

En entrevista con la Voz de América, Abel Núñez, vicepresidente de Alianza Américas, explicó que la intención de este acercamiento es entender por qué la gente sale de sus territorios, qué les pasa en los países de transición y qué pueden hacer para que los derechos se les respeten cuando lleguen a sus lugares de destino.

Núñez considera que, aunque ha mejorado la política estadounidense hacia los migrantes, aún se necesita hacer mucho más.

“En realidad las condiciones que el inmigrante encuentra en este momento han mejorado solo un poquito, porque Biden puede hacer más”, indicó el vicepresidente de Alianza Américas.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

La expectativa de estas organizaciones es que con la visita de Kamala Harris se logren avances concretos a favor de los migrantes, como la puesta en marcha del Estatus de Protección Temporal -TPS- para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que resultaron seriamente afectados por el paso de los huracanes Eta e Iota el año pasado.

“Una de las cosas que nosotros estamos exigiendo es que inmediatamente otorgue el TPS porque es algo que él puede hacer y no necesita consultar al Congreso de Estados Unidos”, indicó Núñez.

Check out our newsletter to learn more about our petition for a new #TPS designation for Central America, institutional crisis in #ElSalvador, #SomosSalud, #FreedomNow #TaxDay2021 #MigrationPriorities, & more! https://t.co/pXbKkjKJoj Don’t forget to subscribe to our mailing list! pic.twitter.com/WzPhcJoGMa