En etapa de preparación tecnológica el plan bitcoin en El Salvador

El Salvador está en la etapa de preparación de la tecnología necesaria para el uso de la criptomoneda destinada a distintas transacciones entre agentes económicos y consumidores, según dieron a conocer autoridades salvadoreñas.

El presidente Nayib Bukele afirmó que el proceso “sólo tendrá pequeños riesgos” pero supondrá un "salto adelante para la humanidad".

Las declaraciones del mandatario, citadas por Reuters, llegan en momentos que el proyecto solo cuenta con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han advertido sobre del riesgo que corre el país debido a la alta volatilidad que mantiene la unidad monetaria.

Sin embargo, pese a las advertencias, según el economista Luis Membreño, afirma que los apoyos llegarán, porque la ley ya fue aprobada.

“Ahora ya después que pasaron la ley, después que está todo el problema encima dicen el BCIE nos va a pagar los asesores”, explicó el experto.

El costo del paquete de asistencia técnica para el país y la fecha en que la asesoría pueda darse es aún desconocida. Recientemente el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que el tema es tan nuevo que aún están buscando expertos: “ya que no hay muchos”.

Membreño hizo referencia a la negativa del Banco Mundial de apoyar al país en la implementación del sistema de cambio virtual, porque aduce problemas de transparencia y medioambientales, aspectos que están en contra de los principios del organismo multilateral financiero.

La ley que aprobó el congreso para adoptar el bitcoin como moneda de curso legal otorga un plazo de 90 días, a partir del 9 de junio, para que el Gobierno elabore los reglamentos para precisar en que circunstancias será obligatorio el uso del sistema de cambio digital y en que ocasiones será opcional.

Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, dijo que el país necesita dar este paso y que el activo digital “tiene cosas importantes que pueden aplicarse en el país”, aunque reconoció que debe implementarse “con completa transparencia”

El dirigente empresarial del rubro de la industria y el comercio dijo que por ahora el uso de la moneda virtual no es un atractivo general para todas las empresas y que únicamente está focalizado en una playa en la zona central de El Salvador donde se ha potenciado la actividad turística internacional.

Bukele promocionó la medida, que entrará en vigor en septiembre, como una forma de evitar pérdidas por "millones de dólares" en comisiones por transacciones de remesas desde el exterior, tradicionalmente enviadas en dólares a través de agencias.Esto ha sido desmentido por expertos como Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos.

Hanke explicó que la criptomoneda no es fácilmente convertible a dólares y su retiro de cajeros no es gratis. De ahí que no representa ningún beneficio para quienes envían o reciben remesas, todo lo contrario, “incrementa costos”.

El Salvador, una nación de 6.4 millones de habitantes, depende en gran medida de las remesas de sus aproximadamente 1.5 millones de migrantes. Las transferencias representan casi una cuarta parte de su PIB.

Según datos del Banco Mundial, El Salvador recibió más de 5.9000 millones de dólares en 2020 de nacionales residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Esto lo convierte en el país latinoamericano que más dinero recibe de su diáspora de acuerdo a su economía.

[Adaptación para la web de guión radial de Nery Mabel Reyes]

