Biden advierte que los no vacunados ponen en peligro a sus comunidades

Mientras 10 estados de Estados Unidos ven un aumento en los casos de coronavirus, el presidente Joe Biden advirtió el martes que "millones de estadounidenses todavía están sin vacunar y sin protección y, debido a eso, sus comunidades están en riesgo".

En su más reciente llamamiento transmitido para que las personas se vacunen contra el COVID-19, el presidente dijo que la variante delta del virus, que es más transmisible y potencialmente más peligrosa, ya es responsable de la mitad de los casos en muchas partes del país.

Los estados de Kansas y Missouri, en particular, están reportando aumentos porcentuales de dos dígitos en las infecciones debido a la variante delta.

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, a la izquierda, habla con trabajadores en una clínica emergente de vacunación COVID-19 afuera del Centro Internacional de Capacitación Carpenters en Las Vegas, Nevada, el 3 de julio de 2021.

Para responder a más brotes anticipados entre los no vacunados, Biden dijo que el gobierno federal está movilizando equipos de respuesta ante oleadas de COVID-19, integrados por expertos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) y otras agencias.

Esos equipos ayudarán a los estados con "problemas particulares [para] prevenir, detectar y responder a la propagación de la variante delta entre personas no vacunadas en comunidades con bajas tasas de vacunación", dijo Biden en un discurso desde el Auditorio Sur de la Casa Blanca.

"No podemos volvernos complacientes ahora", advirtió el presidente.

Escépticos de las vacunas

Poco antes de que hablara Biden, el líder de los republicanos de la oposición en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo en Kentucky, donde solo alrededor del 43% de los residentes están completamente vacunados, "no hay una buena razón para no vacunarse".

Encuesta: sorprendente diferencia entre demócratas y republicanos sobre vacunas El Centro Johns Hopkins informó el lunes que hay 183,8 millones de casos de COVID en todo el mundo. Estados Unidos tiene la mayor cantidad con 33,7 millones, seguido de India con 30,6 millones y Brasil con 18,8 millones.

Dirigiendo sus comentarios a los escépticos de las vacunas, McConnell dijo que si bien las vacunas no garantizan que uno no se infecte por COVID-19 "casi garantiza que no morirá a causa de él si lo contrae".

John Rogers recibe una segunda dosis de la vacuna COVID-19 en Taylorsville, Ky., el 17 de junio de 2021.

Se culpa a la indecisión sobre las vacunas, especialmente entre los republicanos, el que la administración Biden no alcanzara su objetivo de tener el 70% de los adultos estadounidenses al menos parcialmente inoculados contra COVID-19 para el 4 de julio.

Sólo el 45% de los republicanos han recibido su primera dosis, según una encuesta del Washington Post-ABC News. Algunos grupos minoritarios también están rezagados en la vacunación.

El presidente dijo el martes que dentro de unos días habrá "160 millones de estadounidenses completamente vacunados, frente a los aproximadamente 3 millones cuando asumimos el cargo hace cinco meses".

Según los CDC, aproximadamente el 67% de los estadounidenses había recibido una dosis de la vacuna COVID-19 y el 47% había recibido dos dosis justo antes del feriado del Día de la Independencia.

Ecuador avanza en el plan de vacunación, agradece vacunas de Estados Unidos El presidente continúa en su proceso de recuperación después de una operación practicada en Estados Unidos, pero en su ausencia el plan de vacunación avanza.

Existe un marcado contraste regional en las tasas de vacunación. En el noreste, más de la mitad de los adultos están completamente vacunados.

Por el contrario, los estados del sur tienen un desempeño deficiente. En Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi, el 35% o menos de los adultos han recibido dosis completas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Si no en todas partes de los Estados Unidos, en otros países existe una demanda desesperada de esas dosis.

Donación de vacunas

La administración Biden anunció el martes envíos de dosis de la vacuna Moderna a Guatemala y Vietnam después de que no alcanzó su objetivo de donar 80 millones de dosis al resto del mundo para fines de junio.

Se han asignado todas las dosis, pero ha habido desafíos logísticos, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando se le preguntó el martes sobre el déficit.

Los trabajadores de la salud esperan su turno mientras Vietnam comienza su lanzamiento oficial de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, en el Hospital de Enfermedades Tropicales de Hai Duong, provincia de Hai Du

"A veces tenemos que superar las barreras legales , tenemos que trabajar a través de las barreras regulatorias. Hay problemas relacionados con los materiales necesarios para distribuir estas vacunas. Y también hay problemas de transporte con refrigeración necesaria también ", dijo Psaki durante la sesión informativa diaria de la Casa Blanca antes de las declaraciones del presidente. .

"Los países deben estar preparados para recibirlos sobre el terreno. Y no hay precedentes de esto. Por lo tanto, ciertamente hay lecciones que hemos aprendido", dijo.

En un momento en que los suministros de vacunas aún son limitados, existe la necesidad de "averiguar de qué tenemos exceso de suministro y qué tan rápido podemos exportar esas dosis. Y en muchos casos, pueden ser vacunas de ARNm como Pfizer o Moderna, en lugar de la Johnson & Johnson, o incluso la AstraZeneca, del que tenemos algún suministro en los EE. UU. aunque todavía no está autorizado aquí ", dijo el doctor Krishna Udayakumar, director del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke. "Hay una gran cantidad de planificación a nivel de país y apropiación nacional que se requiere para que esto tenga éxito".

Los 80 millones de dosis prometidas por Estados Unidos de los mil millones prometidos por las naciones del Grupo de los Siete serán inadecuados para la demanda mundial.

Solo alrededor del 1% de la población de África ha recibido alguna dosis, según la Organización Mundial de la Salud.

"Hemos puesto sobre los Estados Unidos y el G-7 y otros países de la UE la esperanza de tener el suministro global para poner fin a esta pandemia", dijo Tom Hart, director ejecutivo interino de la campaña ONE, un grupo que lucha contra la pobreza extrema y enfermedad prevenible.

"Necesitamos 11 mil millones de dosis para alcanzar la inmunidad colectiva global", agregó Hart.

Patsy Widakuswara de la Casa Blanca contribuyó a este informe.

