Regulador médico europeo decidirá sobre la seguridad de la vacuna de AztraZeneca

PARÍS, FRANCIA - El regulador médico europeo, la Agencia Europea de Medicamentos, anunciará el jueves sus hallazgos sobre la seguridad de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, ya que más países de la Unión Europea han suspendido su uso por temor a que pueda estar relacionado con coágulos sanguíneos. Los críticos dicen que los gobiernos están anteponiendo la política a la ciencia.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cooke, dijo el martes que, por ahora, el regulador respalda su conclusión de que la vacuna AstraZeneca es segura, incluso cuando sus expertos realizan una revisión de seguridad exhaustiva.

Fauci destaca el “historial de seguridad” de las vacunas contra el COVID-19 La efectividad de las vacunas contra el coronavirus, el uso de las mascarillas y el arribo a la inmunidad colectiva fueron temas tratados por el doctor Anthony Fauci.

La vacuna AstraZeneca se ha inyectado en millones de brazos, con sólo unos pocos casos reportados de coágulos de sangre, y no se sabe si están relacionados con la inyección.

"Necesitamos tener los hechos primero", dijo Cooke. "No podemos llegar a una conclusión antes de haber hecho un análisis científico exhaustivo. Y le debemos a los ciudadanos europeos ofrecer esta respuesta clara y basada en la ciencia".

La agencia de medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, también ha recurrido a expertos internacionales para su revisión, que analizarán si ciertos lotes específicos podrían ser problemáticos. Los científicos también analizarán las posibilidades de que se formen coágulos de sangre con otras vacunas COVID-19 además de la de AstraZeneca.

"En la actualidad no hay evidencia de que la vacunación haya causado estas condiciones", dijo Cooke. "No han aparecido en un ensayo clínico y no figuran como eventos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna".

Pero cada vez más, los gobiernos de la Unión Europea optan por no correr riesgos. Suecia y Letonia se encuentran entre los últimos en unirse a más de una docena de países de la UE que han suspendido temporalmente su uso de AztraZeneca.

Alemania, Francia e Italia suspenden uso de vacuna de AztraZeneca Noruega informó una muerte y tres hospitalizaciones entre los trabajadores de la salud que recientemente recibieron la vacuna AstraZeneca.

En Francia, que suspendió la inyección el lunes, el ministro de Salud, Olivier Veran, dijo que esperaba que la campaña de la vacuna AstraZeneca se reanude rápidamente, en espera de una decisión positiva de la EMA. El propio Veran recibió la vacuna de AstraZeneca y les dijo a los ciudadanos franceses que han hecho lo mismo que no se preocupen.

La Organización Mundial de la Salud también recomienda AstraZeneca, en espera de que se demuestre su seguridad. Decenas de países han autorizado su uso, aunque Estados Unidos aún no lo ha hecho. Y AstraZeneca todavía tiene defensores de alto calibre en la UE. Bélgica, por ejemplo, argumenta que suspender el lanzamiento de la vacuna sería irresponsable.

Esa es también la opinión de muchos expertos médicos franceses. El doctor Jean-Paul Hamon, presidente honorario de la Federación de Médicos de Francia, dijo a la televisión francesa que la decisión de suspender el uso de la vacuna refleja consideraciones políticas más que médicas.

"Los gobiernos nacionales temen por cuestiones de seguridad", dijo Simona Guagliardo, analista del Centro de Política Europea con sede en Bruselas. "Pero al mismo tiempo, no estoy convencida de que esta sea la forma correcta de hacerlo".

OMS: Expertos recomiendan uso de la vacuna AztraZeneca Intro: Un grupo de expertos en inmunización que trabaja con la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, incluso en países que han presentado variantes preocupantes en sus poblaciones. Leonardo Bonett con detalles.

"Me pregunto cuál podría ser el daño en la opinión pública", dijo. "La gente ya está asustada y me temo que esto podría asustarlos aún más".

Las suspensiones de vacunas no podrían llegar en peor momento para la UE, con algunos estados miembros afectados por una tercera ola de la pandemia. Italia está nuevamente bajo cierre. Francia y Alemania pueden seguir en breve.

Y suspender el uso de la inyección puede retrasar aún más el muy criticado lanzamiento de la vacunación en la UE, la cual ve al bloque de 27 miembros a la zaga de países como Estados Unidos, Israel, Bahréin e incluso el exmiembro Gran Bretaña, que ha inmunizado a millones en el Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca. Si bien reconocen los errores, los funcionarios de la UE también culpan de algunos de los problemas a los retrasos en la producción de la propia AstraZeneca.