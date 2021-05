Carolina del Sur aprueba uso de pelotón de fusilamiento para ejecutar penas de muerte

El estado de Carolina del Sur, que en un tiempo tuvo la cámara de muerte más concurrida de Estados Unidos, decidió el miércoles agregar un pelotón de fusilamiento a los métodos de ejecución de los condenados a muerte ante la escasez de fármacos para la inyección letal, informó la agencia Associated Press.

El proyecto de ley, aprobado por 66-43, y que busca agilizar las ejecuciones, permitirá a los presos condenados que elijan entre las balas o ser electrocutados, si no se dispone de las letales drogas inyectables. El estado aún usa la silla eléctrica.

Carolina del Sur ejecutó por última vez a un preso condenado a muerte hace 10 años el jueves. Será uno de cuatro estados en tener un pelotón de fusilamiento.

El proyecto de ley ya había sido aprobado en marzo por el Senado de Carolina del Sur, y la Cámara aprobó una versión similar en la que sólo hizo algunas modificaciones técnicas menores. Tras una votación final, el proyecto irá al escritorio del gobernador republicano Henry McCaster, quien ya ha expresado su apoyo y disposición a promulgar la ley.

Corte Suprema de EE.UU. respalda inyección letal Sondeos de opinión pública muestran que un 60 por ciento de los estadounidenses respalda la pena capital.

Carolina del Sur tiene actualmente 37 reos condenados a muerte. Tres de ellos ya han agotado sus opciones de apelación. No obstante, se anticipa que habrá demandas contra la ley del pelotón de fusilamiento una vez entre en vigencia.

"Tres seres humanos vivos que respiran con un latido del corazón que este proyecto de ley tiene como objetivo matar", dijo el representante demócrata Justin Bamberg, golpeando rítmicamente el micrófono frente a él. "Si presiona el botón verde al final del día y vota para aprobar este proyecto de ley, es posible que también esté haciendo el cambio usted mismo".

El uso de la silla comenzó en 1912

Carolina del Sur, que hasta ese momento usaba la horca para hacer cumplir sentencia, empezó a usar la silla eléctrica en 1912 para atender las condenas a muerte. Los otros tres estados que tienen pelotones de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.

El pelotón de fusilamiento ha sido activado en tres ocasiones, siempre en Utah, desde 1977, cuando Estados Unidos restableció la pena de muerte. En el actual siglo, 19 presos han sido ejecutados en la silla eléctrica.

Tennessee aprueba uso de silla eléctrica El estado es el primero en aprobar una ley que permite volver a usar este método para aplicar la pena capital.

Los condenados en Carolina del Sur tienen actualmente la potestad de escoger entre la silla eléctrica y la inyección letal. Pero el suministro estatal de la inyección ha expirado y no puede comprar más. El proyecto de ley aprobado mantiene la inyección como el principal método de ejecución siempre que el estado tenga la droga. Pero si no hay, se exige que se use la silla eléctrica, o próximamente, el pelotón de fusilamiento.

La combinación de la falta de fármacos y las decisiones de los fiscales de buscar declaraciones de culpabilidad con sentencias de cadena perpetua garantizadas en los juicios de pena de muerte han reducido la población condenada a muerte en el estado de 60 a 37 reclusos desde que se llevó a cabo la última ejecución en 2011. De 2000 a 2010, el estado promediaba poco menos de dos ejecuciones al año.

Papa cambia enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte Papa cambia enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte

La reducción también ha sido causada por muertes por causas naturales, además de los prisioneros que ganan apelaciones y logran ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los fiscales han enviado solo a tres nuevos presos al corredor de la muerte en la última década.

Los demócratas en la Cámara ofrecieron varias enmiendas, incluida la no aplicación de las nuevas reglas de ejecución a los actuales condenados a muerte; transmisiones en directo de las ejecuciones en internet; ilegalizar la pena de muerte por completo; y exigir a los legisladores que observen las ejecuciones. Todos fallaron.

Los opositores al proyecto de ley mencionaron a George Stinney, la persona más joven ejecutada en Estados Unidos en el siglo XX. Tenía 14 años cuando lo enviaron a la silla eléctrica de Carolina del Sur después de un juicio de un día en 1944 por matar a dos niñas blancas. Un juez anuló la condena del adolescente negro en 2014.

