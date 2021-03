El prudente consejo de los CDC para las personas vacunadas genera críticas

WASHINGTON - Las primeras recomendaciones federales para personas vacunadas contra el COVID-19 permiten pasos cautelosos hacia una vida normal.

Demasiado cauteloso, dicen los críticos.

Las pautas que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. emitieron el lunes dicen que las personas vacunadas pueden reunirse en el interior con otras personas vacunadas sin máscaras y distanciamiento social.

También pueden prescindir de las precauciones de COVID cuando visitan a personas no vacunadas que tienen un riesgo bajo de padecer una enfermedad grave. Los abuelos vacunados pueden visitar a los nietos a quienes la pandemia de COVID-19 les ha impedido ver, por ejemplo, ya que los niños muy rara vez desarrollan síntomas graves de COVID-19.

Pero no deben subirse a aviones, trenes o autobuses abarrotados para hacerlo. La recomendación de viaje sigue siendo la misma: evítela.

Aunque las personas vacunadas están protegidas de enfermedades graves, todavía existe un "pequeño riesgo" de que puedan portar el virus sin mostrar síntomas y transmitirlo a otras personas, dijo a los periodistas la directora de los CDC, Rochelle Walensky, el lunes.

Con casi 60.000 nuevas infecciones que siguen ocurriendo todos los días, dijo, "es nuestra responsabilidad asegurarnos ... de que protegemos a aquellos que permanecen sin vacunar y siguen siendo vulnerables".

Cambio de vida

Pero las recomendaciones decepcionaron a algunos expertos en salud.

“Lo que tenemos que dejar claro al público en general es que esta vacuna cambia su vida”, dijo el Dr. Adalja, experto en enfermedades infecciosas del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. “No es como si te pusieras la vacuna y nada cambia. Todo cambia."

Viajes, películas, restaurantes: si las personas vacunadas mantienen sus máscaras puestas y mantienen una distancia segura, "puede hacer eso, con cautela y cuidado", dijo el experto en enfermedades infecciosas del Vanderbilt University Medical Center William Schaffner. "Salgan al mundo y comiencen a relacionarse unos con otros".

Al decir que la vida después de la vacunación no debería ser muy diferente de la vida anterior, los CDC eliminaron un incentivo para el 30% de las personas que dicen que probablemente o definitivamente no se vacunarán, señaló la ex comisionada de salud de Baltimore, Leana Wen.

“La realidad es que millones de estadounidenses no se vacunarán a menos que vean algo que les beneficie. Ese algo es la libertad para volver a la normalidad”, escribió Wen en un artículo de opinión en el Washington Post el martes.

"Sí, existe el riesgo de que los vacunados aún puedan ser portadores de bajo nivel del coronavirus", dijo. "Ese riesgo se ve compensado por el mayor riesgo de esperar: en algún momento pronto, todo se reabrirá por completo de todos modos y no quedará zanahoria para ofrecer".

¿Quedarse o irse?

Wen dijo que los CDC deberían incluso alentar a las personas vacunadas a viajar, mientras mantienen sus máscaras puestas y evitan las reuniones con personas no vacunadas cuando llegan a sus destinos.

Sin embargo, con más variantes infecciosas del virus circulando, Walensky de los CDC dijo que ahora no es el momento de viajar.

“Cada vez que hay un aumento en los viajes, tenemos un aumento en los casos en este país”, señaló. "Realmente estamos tratando de restringir los viajes en este período de tiempo".

Está sucediendo de todos modos, señalaron otros.

Más de la mitad de los estadounidenses están planeando o han reservado un viaje, según la Asociación de Viajes de EE. UU., un grupo de la industria.

Los expertos en salud pública han criticado a Texas y Mississippi por reabrir completamente sus economías y cancelar sus mandatos de máscaras. Pero no son los únicos que relajan las restricciones. Otros estados, incluidos Massachusetts y Connecticut, están permitiendo que los restaurantes vuelvan a su capacidad máxima.

“La guía de los CDC está rezagada de lo que la gente está haciendo realmente”, dijo Adalja de Johns Hopkins, y agregó que la agencia corre el riesgo de ser irrelevante. "La gente los está pasando de largo y creo que están perdiendo la oportunidad de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones".

Adalja también cree que los CDC estarían mejor si se acercaran al COVID-19 como lo hacen con el VIH / SIDA, la hepatitis C o las enfermedades de transmisión sexual.

“Sabemos que la educación basada únicamente en la abstinencia no funciona”, dijo.

En lugar de decirles a las personas vacunadas lo que no deben hacer, los CDC deberían explicar cómo reducir sus riesgos.

“No tires tu máscara”, dijo. “Pero no se preocupe por visitar a su abuelo, subir a un avión o metro, o cenar en el interior. Le digo a la gente que vuelva a la vida normal tan cercana como se sienta cómodo ".

La guía es "un primer paso importante", agregó Walensky, pero "no es nuestro destino final". Los riesgos de que las personas vacunadas aún puedan propagar el virus es "un área de investigación en curso", dijo, y agregó que los CDC continuarán actualizando la guía a medida que ingrese nueva información.