Las autoridades fronterizas de EE. UU. abandonan el término "extranjero ilegal"

MIAMI, EE. UU. - La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió el lunes un memorando informando sobre los cambios en la terminología empleada para referirse a las personas que mantiene bajo custodia.

Con los nuevos cambios, la agencia dijo que busca mantener “la dignidad de cada individuo con quien interactuamos”, según el documento interno obtenido por la Voz de América.

El memorando establece que esta orientación “garantizará el uso de la terminología preferida y el lenguaje inclusivo en las comunicaciones de la agencia”.

El documento propone dejar de usar el término “extranjero” y emplear los de “no ciudadano” o “inmigrante”, así como dejar de utilizar “extranjería” por “no ciudadanía”.

La orden expedida por CBP a sus dependencias orienta a llamar “ciudadano indocumentado”, “individuo indocumentado”, o simplemente “migrante”, en vez del común “extranjero ilegal”. También propone abandonar el uso de la expresión “niños extranjeros no acompañados” por la de “niños no ciudadanos no acompañados”.

La llegada de miles de menores no acompañados a la frontera sur de EE. UU. obligó a la administración del presidente Joe Biden a abrir albergues para procesar la aceptación de los menores.

Incluso antes de asumir la presidencia, Biden se comprometió a humanizar el sistema inmigratorio estadounidense, y esta medida se enmarca en ese compromiso de la Casa Blanca.