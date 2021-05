Estados Unidos extiende restricciones de viajes en fronteras con México y Canadá

Estados Unidos anunció este jueves que las fronteras con México y Canadá se mantendrán restringidas para viajes no esenciales hasta el 21 de junio.

En un mensaje de Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que está trabajando con ambos países vecinos para aliviar las restricciones en la medida que mejoren las condiciones presentadas por la pandemia del coronavirus.

“Para luchar contra la propagación de #COVID19 y proteger a nuestros ciudadanos, EE. UU. continuará las restricciones a viajes no esenciales en las fronteras hasta el 21 de junio, mientras permitirá el comercio y los viajes esenciales. Estamos trabajando estrechamente con Canadá y México para aliviar las restricciones con seguridad cuando las condiciones mejoren”, dijo el tuit.

To fight #COVID19 spread and protect our citizens, the U.S. is continuing restrictions on non-essential travel at land borders through June 21, while allowing essential trade & travel. We're working closely with Canada & Mexico to safely ease restrictions as conditions improve.