El noroeste de EE. UU. enfrenta otra ola de calor

Los habitantes del noroeste de Estados Unidos enfrentan otra gran ola de calor de varios días a partir del miércoles, poco más de un mes después de que un clima caluroso récord mató a cientos de los más vulnerables de la región cuando las temperaturas llegaron a 47 grados Celsius (116 grados Fahrenheit).

En el "peor de los casos", la temperatura podría alcanzar los 44 C (111 F) en algunas partes del oeste de Oregón el viernes antes del enfriamiento del fin de semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Portland, Oregón, esta semana. Es más probable que las temperaturas suban por encima de los 38 C (100 F) durante tres días consecutivos, alcanzando un máximo de alrededor de 40,5 C (105 F) el jueves.

La gente usa una piscina pública en medio de la segunda ola de calor del verano en The Dalles, Oregon, EE. UU., el 31 de julio de 2021. Fotografía tomada el 31 de julio de 2021. REUTERS / Maranie Staab

Esos son números asombrosos en una región generalmente templada y se habrían acercado -o roto- récords de todos los tiempos si no fuera por la ola de calor de fines de junio, dijo el meteorólogo Tyler Kranz. Seattle será más fresca que Portland, con temperaturas alrededor de 35 C (95 F), pero aún tiene la posibilidad de batir récords, y muchas personas allí, como en Oregón, no tienen aire acondicionado.

“A menudo escuchamos a la gente decir: '¿A quién le importa si es 106 o 108? Hace tanto calor en Arizona todo el tiempo. Bueno, la gente en Arizona tiene aire acondicionado, y aquí en el noroeste del Pacífico, mucha gente no", dijo Kranz. "Realmente no puedes compararnos con el desierto del suroeste".

La gobernadora Kate Brown declaró el estado de emergencia por el calor y activó un centro de operaciones de emergencia, citando la posibilidad de interrupciones en la red eléctrica y el transporte. Los gobiernos de la ciudad y el condado están abriendo centros de enfriamiento y estaciones de nebulización en edificios públicos, extendiendo el horario de las bibliotecas públicas y renunciando a la tarifa de autobús para quienes se dirigen a los centros de enfriamiento.

[Con información de AP y Reuters]

