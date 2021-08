La fiscalía concluye que el gobernador de Nueva York acosó sexualmente a varias mujeres

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a numerosas mujeres en violación de las leyes federales y estatales, según un informe divulgado el martes por la fiscal general de Nueva York, acusaciones que el demócrata negó con vehemencia.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, explicó que Cuomo presuntamente acosó a 11 empleadas actuales y anteriores del gobierno estatal, en lo que describió como un “clima de miedo” en el que se daban besos no deseados, manoseos, abrazos y comentarios inaceptables.

En una conferencia de prensa desde la capital estatal, Albany, Cuomo negó haber actuado mal, declarando que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada", y agregó: "eso no es lo que soy y no es lo que he sido jamás".

Varios legisladores de Nueva York piden renuncie de gobernador Cuomo El gobernador demócrata ha negado haber tocado a alguien de manera inapropiada y ha dicho que lamenta si alguna vez hizo que alguien se sintiera incómodo.

El gobernador, según el reporte, tomó represalias contra al menos una exempleada que se quejó de su comportamiento. La investigación de casi cinco meses incluyó entrevistas a 179 personas, incluidos denunciantes, empleados actuales y pasados de la oficina del gobernador, y otros trabajadores.

El gobernador es también investigado por una comisión de la legislatura estatal de Nueva York que busca determinar si se deben presentar acusaciones que desembocarían en un juicio político que podría llevar a la destitución de Cuomo.

El presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, quien autorizó la investigación, dijo en un comunicado que los hallazgos del informe apuntan a "alguien que no es apto para el cargo".

La Casa Blanca pide su renuncia

Tras conocerse el informe, el presidente Joe Biden sostuvo que el gobernador Cuomo debería renunciar. En un principio, el mandatario había dicho en marzo que Cuomo, un colega demócrata, debería renunciar si la investigación confirmaba los alegatos de acoso.

"Creo que debería renunciar”, dijo Biden a los periodistas el martes por la tarde durante una conferencia de prensa en Washington DC.

