EE. UU. por un “sistema de inmigración ordenado, humanitario”

EL PASO, TEXAS - La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, llegó el viernes a El Paso, Texas, para su esperada visita a la frontera sur con México, y aseguró que está comprometida con la "reestructuración al sistema migratorio".

“El presidente y yo estamos comprometidos a asegurar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado, humanitario, y creo que estamos progresando en ese sentido”, dijo Harris en la tarde, y cuya anterior visita a la frontera sur fue cuando era senadora y fiscal general de California.

Harris viajó junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y en un intercambio con los periodistas dejó en claro la política inmigratoria del presidente Biden.

Más adelante la vicepresidenta urgió a una solución entre las partes involucradas en todo el gobierno de EE. UU “tenemos que ponernos de acuerdo en que necesitamos reforma inmigratoria en el país y que el Congreso tiene que actuar. Pongámonos de acuerdo en que no basta con reaccionar a un problema sin resolver las causas. Pongámonos de acuerdo en eso”, expresó Harris.

El secretario Mayorkas amplió lo ya dicho por los informes anteriores de Seguridad Nacional. “Teníamos hacinamiento entre los menores que estaban en las oficinas de los edificios de la patrulla fronteriza, teníamos demasiados niños en estas instalaciones, que no fueron diseñadas para albergar niños y estaban allí por demasiado tiempo”, dijo en alusión a las gestiones de la administración demócrata por hacer frente al flujo de menores no acompañados desde enero pasado.

"Un aspecto importante de esta visita es continuar con el trabajo que hicimos con Guatemala y México (…) la realidad es que tenemos que ver las causas y los efectos”, dijo Harris a la prensa que la acompaña en la visita.

Los republicanos han criticado fuertemente a Harris por no observar de primera mano los problemas críticos de la frontera como vicepresidenta.

Algunas personas protestaron a su llegada, según presenció el equipo de la Voz de América que cubre la visita.

La segunda al mando de la Administración de Joe Biden dijo también que estar en la frontera sur la pone en la escena donde se ven “los efectos de la migración irregular” con el drama que supone los miles de menores no acompañados que entran de manera irregular al país y que han copado los albergues en la frontera sur.

El senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, y uno de los principales impulsores en el Senado para buscar soluciones a la inmigración en Estados Unidos dijo también que el problema de la frontera no es nuevo, y que no se ha resuelto en 35 años, como contraposición a las fuertes críticas de la oposición republicana al abordaje de la actual gestión Biden – Harris a la problemática.

“Tenemos un sistema de inmigración quebrado, mucha gente se queja de esto, pero es el Congreso quien tiene que hacer algo para resolverlo (…) Yo me he tomado la responsabilidad muy en serio y he vuelto a El Paso”, dijo el senador Durbin.