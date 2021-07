Primera condena por el asalto al Capitolio de EE. UU.

Un hombre de Tampa, Florida, que participó en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos pasará ocho meses en prisión después de ser sentenciado por un delito grave derivado del incidente. Se trata de la primera sentencia por el asalto el Legislativo, el pasado 6 de enero.

Los fiscales habían solicitado una sentencia de 18 meses para Paul Allard Hodgkins, de 38 años.

Hodgkins, un partidario del expresidente Donald Trump, se abrió camino en la cámara del Senado cuando se certificaba la victoria electoral del presidente Joe Biden.

Hodgkins nunca fue acusado de agresión o daños a la propiedad, pero el mes pasado se declaró culpable de obstruir un procedimiento oficial.

¿Quiénes eran los insurrectos del Capitolio? Eran en su mayoría hombres blancos, educados y con buenos empleos. Algunos, eran empresarios.

"Si tuviera alguna idea de que la protesta... se intensificaría como lo hizo... nunca me habría aventurado más allá de la acera de Pennsylvania Avenue", dijo Hodgkins al juez, según The Associated Press, y agregó: "Esta fue una decisión tonta por mi parte".

Su abogado caracterizó su participación como “la historia de un hombre que por solo una hora en un día perdió el rumbo... que tomó la fatídica decisión de seguir a la multitud”.

Los fiscales dijeron que en lugar de darse la vuelta una vez dentro del Capitolio, Hodgkins "siguió adelante" y caracterizó sus acciones como un "grave peligro para nuestra democracia".

Más de 500 personas han sido imputadas por diversos delitos relacionados con el ataque, y 165 han sido acusados ​​de agredir u obstaculizar a la policía, según el Departamento de Justicia.

* Con información de Associated Press y Reuters.