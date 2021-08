Talibanes consolidan el poder, gobernadores estadounidenses ofrecen refugio a afganos

Un número creciente de gobernadores estadounidenses dice que ayudarán a reasentar a los refugiados afganos en sus estados luego de una rápida toma de posesión de Afganistán por los talibanes que sorprendió a las naciones occidentales y las dejó luchando por evacuar a embajadores y aliados.

Al menos 10 gobernadores ofrecieron apoyo esta semana mientras el Pentágono buscaba asegurar un espacio temporal para hasta 22.000 aliados afganos en Estados Unidos. Hasta el lunes, los primeros 2.000 afganos fueron colocados en la base militar de Fort Lee en Virginia, y se espera que miles de refugiados más lleguen a las bases en Texas y Wisconsin en las próximas semanas.

"Las escenas caóticas y desgarradoras de Afganistán durante los últimos días ... es el resultado de una retirada apresurada e irresponsable", dijo el gobernador de Maryland, Larry Hogan, un republicano. "Muchos de estos ciudadanos afganos, nuestros aliados, arriesgaron valientemente sus vidas para brindar un apoyo invaluable durante muchos años a nuestros esfuerzos, como intérpretes y personal de apoyo, y tenemos la obligación moral de ayudarlos”, dijo Hogan.

Hasta la fecha, California, Georgia, Iowa, Maryland, Massachusetts, Carolina del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin han ofrecido refugio o han manifestado su voluntad de reasentar refugiados. El gobernador de Guam, un territorio estadounidense, también se ofreció a albergar a los evacuados.

Las organizaciones humanitarias estiman que cerca de 80.000 aliados afganos y sus familias han solicitado visas especiales de inmigrante (SIV) para EE. UU., Un programa que estableció el gobierno para acelerar el proceso de reasentamiento de los aliados afganos.

En esta foto proporcionada por el Ministerio de Defensa español y tomada en Kabul, Afganistán, personas a bordo de un avión A400 de la fuerza aérea española como parte de un plan de evacuación en el aeropuerto de Kabul, el 18 de agosto de 2021.

"Más de 70.000 ... han participado en el programa SIV desde 2005. Nuestro ejército ha hecho un trabajo sobresaliente apoyando este esfuerzo", dijo Garry Reid, director del grupo de acción de crisis de Afganistán para el Departamento de Defensa.

Los aliados afganos son generalmente personas que ayudaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos actuando como traductores para el ejército, guías culturales o fuentes de información.

El Comité Internacional de Rescate estima que más de 300.000 afganos han ayudado a la misión estadounidense durante dos décadas, aunque muchos menos calificarán para la protección de refugiados en EE. UU.

'Wisconsin está listo'

"Hemos estado en contacto con socios federales sobre los esfuerzos de reasentamiento para los afganos que buscan refugio en Fort McCoy", dijo el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, en un comunicado oficial. "A medida que obtengamos más información, Wisconsin está listo para ayudar en estos esfuerzos y ayudar a estas personas que sirvieron a nuestro país y ahora están buscando refugio".

Los talibanes han prometido una transición pacífica del poder sin represalias contra exsoldados o funcionarios del gobierno, aunque Reuters informó el miércoles que al menos tres manifestantes anti-talibanes murieron en protestas en Jalalabad después de que miembros de los talibanes abrieron fuego.

Dado que es poco probable que Estados Unidos pueda absorber a tantos refugiados en un período de tiempo reducido, el presidente Joe Biden ha acudido a otros países en busca de ayuda.

Los refugiados afganos que apoyaron la misión de Canadá en Afganistán esperan para abordar los autobuses después de llegar a Canadá en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en Mississauga, Ontario, Canadá el 13 de agosto de 2021. Fotografía tomada el 13 de agosto de 2021.

Canadá anunció la semana pasada que reasentaría a aproximadamente 20.000 refugiados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también instó a la comunidad internacional a aceptar refugiados afganos.

“El mundo está mirando. No podemos ni debemos abandonar al pueblo de Afganistán ”, dijo.

Miles por día

Después de que el Ejército estadounidense aseguró el aeropuerto internacional de Kabul el lunes, el Pentágono intensificó los esfuerzos de evacuación y ahora estima que puede sacar entre 5.000 y 9.000 personas de Afganistán por día.

Las apresuradas evacuaciones siguen a un colapso antes de lo esperado del gobierno de Afganistán cuando las fuerzas talibanes barrieron el país, envalentonadas por la retirada de las tropas estadounidenses. Al encontrar poca resistencia por parte del ejército afgano, los talibanes reclamaron la capital de Afganistán, Kabul, en solo unos días, a pesar de las predicciones anteriores de los funcionarios de seguridad nacional de que hacerlo podría llevar meses.

En un discurso a la nación el lunes, Biden dijo que las evacuaciones a gran escala no comenzaron antes porque el gobierno afgano no quería incitar una "crisis de confianza" en la capacidad del ejército afgano para luchar contra los talibanes.

"Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas", dijo Biden. “Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro ”.

[Este artículo fue redactado por Skye Witley. Parte de la información para este informe provino de Reuters.]

