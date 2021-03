Tercera mujer presenta acusación de acoso sexual contra Cuomo

Una tercera mujer ha alegado insinuaciones no deseadas del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Anna Ruch, de 33 años, dijo al New York Times el lunes que Cuomo le puso las manos en la cara durante una recepción de boda en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2019 y "le preguntó si podía besarla". Una foto del presunto incidente fue compartida con el periódico.

Ruch dijo que estaba tan perturbada por el encuentro que tuvo que preguntarle a un amigo que lo presenció, si sus labios la habían tocado.

El amigo le dijo que el gobernador la había besado en la mejilla.

"No tenía elección en ese asunto", dijo Ruch al Times. "No tenía elección en su dominio físico sobre mí en ese momento. Y eso es lo que me enfurece".

La revelación se produjo el mismo día en que la procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció su investigación sobre acusaciones anteriores de acoso sexual.

La oficina de James dijo a ABC News, el lunes por la noche, que leyó el relato de Ruch en el Times y decidirá si lo incorpora a la investigación recién iniciada sobre la conducta del gobernador.

"La oficina del gobernador quiere una revisión exhaustiva e independiente que esté por encima de cualquier reproche y más allá de la interferencia política. Por lo tanto, la oficina del gobernador ha pedido al fiscal general Tish James que seleccione un abogado privado calificado para realizar una revisión independiente de las acusaciones de acoso sexual", dijo Beth Garvey, fiscal especial y asesora principal del gobernador, en un comunicado el domingo por la noche.

James rechazó el domingo temprano una propuesta de Cuomo para seleccionar un investigador independiente para realizar una revisión, dijo el domingo por la tarde.

Después de que dos exayudantes se presentaran esta semana con acusaciones contra Cuomo, Garvey anunció al principio que se lanzaría una revisión independiente, dirigida por la exjueza federal Barbara Jones.

Acusaciones contra Cuomo dejan a los demócratas lidiando con la respuesta

Los demócratas de todo el país celebraron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, como el rostro de la competencia de gobierno mientras el presidente Donald Trump tanteaba la respuesta de su administración a la explosión de la pandemia el año pasado. Ahora, el gobernador demócrata está atravesando un escándalo de acoso sexual que está poniendo a prueba los límites del apoyo de su partido mientras los demócratas enfrentan uno de los primeros dolores de cabeza políticos de la era posterior a Trump.

Hasta ahora, pocos demócratas han acudido al rescate de Cuomo. Pero tampoco lo han condenado explícitamente.

Los dos senadores demócratas de Nueva York han acogido públicamente la incipiente investigación del fiscal general del estado sobre el comportamiento de Cuomo.

El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, describió el lunes las acusaciones como "profundamente preocupantes".