Reacciones en Venezuela: TPS es “positivo, importante y conveniente”

CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. - La aprobación por parte del Gobierno de EE. UU. del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que podría beneficiar a unos 200.000 venezolanos fue bien recibida por ciudadanos y expertos en la materia que califican la medida como “positiva”.

El internacionalista y profesor universitario, Félix Gerardo Arellano, dijo a la Voz de América que todo esfuerzo que se haga en beneficio de los migrantes venezolanos para “mejorar su condición, en salud, en educación, en posibilidad de empleo” es muy “conveniente”.

“No han migrado por turismo, por excentricidad, han migrado fundamentalmente en los últimos años por la gravedad del modelo económico, por la imposibilidad de tener condiciones de vida, empleo, salud, medicamentos, esas son las razones básicas” subrayó.

Arellano evalúa como una señal “muy positiva e importante” el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos “de facilidades” a los venezolanos y añade que otros países de la región también deberían imitar la política implementada por Colombia, que recientemente aprobó un Estatuto de Protección Temporal para venezolanos.

“Es una señal positiva de Biden, ha dado otras que Miraflores debe tomar en cuenta también, cuando flexibilizó las medidas contra el Instituto de Puertos, esa es una señal que indica que hay disposición a moverse, a hacer cambios, pero eso no puede ser unilateral, tiene que Miraflores dar señales claras, firmes, contundentes de que quiere hacerlo en serio y que no es una nueva burla hacia un esfuerzo de negociación”, expone Arellano.

El experto en materia internacional estima que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro lo verá “como una reacción contra Miraflores, como parte del cerco del que hablan porque no quieren reconocer que es el modelo económico y no las sanciones lo que ha generado esta crisis humanitaria compleja, esta pobreza y esta diáspora”.

Decisión sin precedentes

Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas de Venezuela, califica la medida anunciada por el gobierno de Biden como “excepcional” y reivindica su carácter histórico debido a la masiva migración de los últimos años.

“Es algo muy positivo para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, ya que eso representa un avance a la compleja situación migratoria de miles de venezolanos en Estados Unidos. Beneficiaría a muchos. Desde el punto de vista de derechos humanos es positivo”, comentó a la Voz de América.

Romay insistió en que, tal como la decisión de Biden conocida este lunes, la migración de venezolanos a Estados Unidos no tiene precedentes. Destacó que los eventos xenófobos que han involucrado recientemente a ciudadanos del país suramericano en naciones vecinas, como Colombia, Panamá o Perú, elevan a un nivel aún más relevante esta medida.

“Realmente es un problema que atañe a los Estados Unidos”, afirmó, en referencia a la preferencia que tendrían en los últimos tiempos los venezolanos de migrar al norte en vez de a los países de las regiones suramericana y centroamericana.

La experta valoró la aprobación del TPS como una señal del apoyo estadounidense al mantenimiento de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el continente. Recordó, asimismo, que miles de venezolanos estarán resguardados de deportaciones en Estados Unidos.

Beneficiados

José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) coincide en que la medida será “muy positiva” los venezolanos “que viven bajo las sombras y con la preocupación de poder ser deportados a Venezuela”.

“Los primeros que se van a beneficiar son los venezolanos que se encuentran detenidos en cárceles migratorias que no hayan cometido ningún delito criminal, ninguna felonía en Estados Unidos, ellos automáticamente podrían ser dejados en libertad”, explica.

Colina agrega que: “se benefician todos aquellos venezolanos que cumplan con las condiciones y que se encuentren sin papeles dentro de territorio norteamericano. Y para aquellos venezolanos que están en trámites de asilo, nada más aquí en la Florida hay como 70.000 que están en un limbo migratorio, representaría un alivio porque en caso de que sus asilos no fueran otorgados, no corren el riesgo de ser deportados porque se acogen al TPS”.

Colina subraya que, si bien no se ve beneficiado, porque cuenta con un estatus de protección diferente, sabe “cómo es estar en una situación de indocumentado”.

“Imagínate no tener posibilidad de desplazarte en un vehículo porque no tienes licencia de conducir, de no encontrar trabajos dignos donde te puedan pagar lo que establece el salario mínimo legal sino tener que cobrar menor cantidad, o alguien que te quiera pagar en efectivo porque no tienes documentos, imagínate salir todos los días con la preocupación de que te pare la policía por cualquier cosa”, sostiene.

Excelente noticia

Carmen Acosta, es una venezolana profesional con maestría en Finanzas que vive en Miami y perdió su visa de trabajo como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19. Para ella, la aprobación del TPS es una “excelente noticia”.

“En mi caso particular la aprobación del TPS es de gran ayuda porque me permite regularizar mi situación, luego que el año pasado perdí mi visa de trabajo producto del COVID-19. La empresa en la que trabajaba tuvo una consecuencia financiera importante y no pudo seguir patrocinando mi visa”, relata.

Acosta comenta que, son muchos los venezolanos con visa “vencida” y que, gracias al TPS, podrán permanecer en Estados Unidos de manera “legal” y tendrán la posibilidad de “aplicar para un permiso de trabajo y generar ingresos legales dentro del país y declarar impuestos”.

El agradecimiento de Guaidó

Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, llega a una rueda de prensa en Caracas, Venezuela. Febrero 3, 2021. Foto: VOA.

Juan Guaidó, último presidente del Parlamento venezolano electo en 2015 y valorado por 50 gobiernos del mundo como mandatario interino del país, mostró su beneplácito por la reciente decisión del gobierno de Biden.

Tras agradecer a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, opinó que se trata de un “importante paso que reconoce la dignidad y la humanidad de todos los venezolanos”, según precisó en un comunicado difundido por su despacho.

Guaidó consideró que miles de venezolanos que han tenido que “huir a Estados Unidos por temor a perder sus vidas, ahora pueden dormir más tranquilos por lo que calificó como un gesto de solidaridad del gobierno norteamericano.

Cifró en cinco millones la cantidad de venezolanos que, a su entender, han debido huir de su nación por “la emergencia humanitaria” que padecían. Aseguró que esa diáspora es la segunda de mayor envergadura, tras la de Siria.

La designación del Estatus de Protección Temporal “reafirma la postura de principios de Estados Unidos a favor de la democracia en Venezuela” y envía un mensaje a la comunidad internacional sobre la realidad nacional, dijo.

Extendió su agradecimiento a los congresistas y senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, que colaboraron con la materialización del TPS para decenas de miles de venezolanos en “este difícil momento”.

Prometió trabajar con sus “socios de todo el mundo” para aumentar significativamente la ayuda humanitaria en Venezuela y, al mismo tiempo, para hallar una solución política mediante “elecciones libres, justas y transparentes”.

* Colaboración de Adriana Núñez, en Caracas, y Alejandra Arredondo, en Washington DC