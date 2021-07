Fallo de corte estadounidense agrega nueva tensión para inmigrantes de DACA

Después de años de vivir en Estados Unidos sin un camino hacia la residencia permanente, los inmigrantes traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños dicen a la VOA que están agotados y desconsolados después de que un tribunal falló recientemente en contra de un programa que evita su deportación.

Un juez federal en Texas dijo la semana pasada que la administración de Obama excedió su autoridad al crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012.

"Por muy popular que sea este programa, el punto de origen adecuado para el programa DACA fue, y es, el Congreso", escribió el juez de distrito estadounidense Andrew S. Hanen en su fallo, que bloqueó la nueva inscripción en DACA.



Si bien la decisión no afecta de inmediato a los beneficiarios actuales de DACA y probablemente será apelada, sin embargo, pone en peligro los cimientos de un programa que ha servido de salvavidas para alrededor de 650.000 jóvenes inmigrantes desesperados por permanecer en los Estados Unidos.

Mientras tanto, continúa la incapacidad del Congreso para acordar un camino hacia la residencia legal para aquellos que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad, lo que motivó la creación de DACA como una acción ejecutiva.



Los beneficiarios de DACA, muchos de los cuales han hecho campaña enérgicamente a favor de la acción del Congreso durante años, le cuentan a la VOA sobre el agotamiento mental y emocional y un miedo mordaz sobre su futuro.



“Creo que el nivel de ansiedad sobre lo que va a pasar con tu vida no se acerca a lo apropiado que debería vivir cualquiera, especialmente los jóvenes”, dijo a la VOA Juan Escalante, un beneficiario de DACA de Venezuela.



La familia de Escalante se mudó a los Estados Unidos cuando él tenía 11 años. Sus padres huyeron de Venezuela luego de vivir un evento traumático.



“Recuerdo estar en un semáforo en rojo en el lado del pasajero de un auto con mi madre, y un hombre se detuvo al costado del auto y básicamente dijo 'Si no me das todo tu dinero y me das tus joyas, Mataré a tus hijos aquí mismo '”, dijo Escalante a la VOA.

Su familia se instaló en Miami, Florida. Luego, Escalante se mudó a Tallahassee, donde obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y una maestría en administración pública. Ahora vive en Washington, donde ha sido un defensor de los inmigrantes durante 16 años.

Dijo que los beneficiarios de DACA, aunque agradecidos por el programa, viven con una incertidumbre constante que pasa factura.

“No sabemos qué va a hacer el Congreso. No sabemos si nos van a deportar. Y seguimos viviendo bajo este tipo de inseguridad sobre lo que es posible ”, dijo Escalante.

Los estados liderados por republicanos desafían a DACA.

La demanda que impugna a DACA fue dirigida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Otros fiscales generales republicanos de Arkansas, Alabama, Nebraska, Luisiana, Virginia Occidental y Carolina del Sur se unieron a la demanda.



Paxon elogió el fallo de Hanen como una victoria. “Esta demanda fue sobre el estado de derecho, no el razonamiento detrás de ninguna política de inmigración. El tribunal de distrito reconoció que sólo el Congreso tiene la autoridad para redactar leyes de inmigración, y el presidente no tiene la libertad de ignorar esas leyes debidamente promulgadas como mejor le parezca”, dijo.

Aprendiendo sobre su estado

Escalante se enteró de su condición de indocumentado cuando un funcionario de admisiones de la universidad dijo que necesitaba proporcionar una copia de su tarjeta de residencia que demuestre su residencia legal en los Estados Unidos.



“Recuerdo que fui con mis padres y les pedí una copia”, dijo Escalante. "Fue como cuando el gato salió de la bolsa".



El iraní Hadi Sedigh tuvo una comprensión similar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sedigh, ahora beneficiario de DACA y abogado en Washington, tenía 9 años cuando su familia llegó a EE.UU.



“Siendo de Irán, un país del Medio Oriente y un país musulmán, creo que el 11 de septiembre fue una especie de punto en el que los problemas de inmigración se volvieron mucho más reales y mucho más urgentes. Me di cuenta después del 11 de septiembre de que era indocumentado”, dijo.



Sedigh dice que DACA es una bendición, pero señala que todavía carece de residencia legal en los EE.UU. Y que el programa puede no durar.



“Ha estado bajo ataque. Ha habido casos judiciales ”, señaló. "Por lo tanto, la sensación de ser afortunado de ser un receptor de DACA, después de ser indocumentado, va de la mano de la inquietud de que se le pueda quitar el estado de DACA en cualquier momento".



Futuro de DACA

En su opinión de 77 páginas, Hanen subrayó que no estaba dando luz verde a las expulsiones de inmigrantes.

“Para ser claros, la orden no requiere que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) o el Departamento de Justicia tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier beneficiario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomaría", escribió.

La administración Biden ha prometido apelar el fallo y, al mismo tiempo, presionar al Congreso de los Estados Unidos liderado por los demócratas para que actúe.

En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que creó un camino hacia la ciudadanía para quienes fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran menores de edad. El Senado aún tiene que actuar.

Los defensores de la inmigración esperan agregar una disposición para proteger a los beneficiarios de DACA, a veces llamados Dreamers, en un proyecto de ley de gastos masivos que los demócratas pretenden aprobar este año. Queda por ver si una medida de inmigración puede incluirse en un proyecto de ley presentado bajo reglas especiales del Senado para la consideración de medidas fiscales y de gasto.

A pesar de la incertidumbre, Sedigh dijo que intenta mantenerse optimista.

“La mayoría de las personas indocumentadas están tan acostumbradas a este tipo de lucha con el sistema de inmigración que (con el tiempo) uno no se inmuta un poco”, dijo.

Escalante dijo que recibe terapia para mantener su salud mental y trata de mirar más allá de las cosas que no puede controlar.

“Sé que las cosas que están bajo mi control son continuar llamando al Congreso y continuar abogando de buena fe”, dijo.

