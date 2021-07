Senadores estadounidenses abordan en Guatemala lucha contra corrupción y narcotráfico

CIUDAD DE GUATEMALA - Una delegación bipartidista de seis senadores estadounidenses visitaron Guatemala para conocer de cerca la situación que vive el país y entender las causas que generan migración irregular.

Los congresistas, tres republicanos y tres demócratas, se reunieron con autoridades de gobierno, empresarios y miembros de la sociedad civil.

Según declaraciones ofrecidas por los senadores, entre los temas abordados destacó la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para permitir mayor inversión extranjera y oportunidades para guatemaltecos que se refleje en una disminución de la migración irregular.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el Estado de derecho en Guatemala y la importancia del combate a la corrupción como un elemento que permite tener una economía más fuerte y así lidiar con el tema de la migración irregular.

“Estamos de acuerdo que no hay desarrollo sin seguridad, con corrupción, sin relaciones fuertes entre nuestros países”, dijo el senador demócrata Tim Kaine, representante del estado de Virginia.

El senador republicano Mike Crapo, integrante del Comité de Finanzas del congreso estadounidense, explicó que la lucha contra la corrupción es vital para la inversión extranjera.

“Las empresas necesitan tener la confianza que hay un Estado de derecho para traer sus bienes y sus inversiones acá”, refirió. Además, enfatizó que mientras se aumente el comercio entre Estados Unidos y Guatemala, se aumenta también la seguridad económica y nacional de ambos países y se fortalece la vida de las personas que viven Guatemala, pero también en Estados Unidos.

Ben Ray Luján, senador demócrata por Nuevo México, resaltó que Estados Unidos y Guatemala tienen responsabilidades compartidas en la lucha contra la migración irregular.

“Nadie debería de tener que irse del lugar que aman, donde nacieron, porque ellos no encuentran las oportunidades económicas o porque no se sienten seguros, y esa es una meta compartida”, indicó.

Asimismo, el republicano Rob Portman, reiteró que más que una ayuda económica, Estados Unidos está enfocado en proveer oportunidades en Guatemala.

“No es una cuestión de ayuda, se trata de políticas, la ayuda va y viene, pero si puedes crear un empleo, contener más inversión extranjera, establecer un empleo al permitir la exportación de algunos de los productos agrícolas, eso sería mejor a largo plazo para el país”, dijo

Además enfatizó en que “Guatemala no es nuestro patio trasero, sino nuestro patio delantero y lo que ocurra en Guatemala importa a Estados Unidos”. Reiteró la importancia del trabajo conjunto en temas de seguridad nacional y fronteriza.

Senadores estadounidenses reunidos con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, en Ciudad de Guatemala. Foto Eugenia Sagastume, VOA.

Chris Coons, senador demócrata por el estado de Delaware, expuso que las conversaciones sostenidas con el presidente Alejandro Giammattei y miembros del gabinete de gobierno, se enfocaron en la necesidad de mejorar las inversiones en Guatemala.

“Cómo atraer inversiones de Estados Unidos, cómo fortalecer las habilidades y cómo retener tanto a estos jóvenes guatemaltecos a este país, pero también crear una oportunidad de exportación hacia Estados Unidos”, indicó.

Para la analista Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, las constantes visitas de funcionarios estadounidenses a Guatemala reflejan un alto interés de Estados Unidos por los factores que generan migración irregular desde Guatemala.

“Que el Estado no se siga deteriorando en función de la cooptación, del narcotráfico, crimen organizado y corrupción, porque esto lo que está generando es que no tengamos la capacidad de tener políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población, y entonces lo que estamos haciendo es expulsando a jóvenes, mujeres y niños que ya no ven un futuro en este país”, refirió Roldán.

Y resaltó que la visita bipartidista demuestra que no es un interés únicamente de los demócratas. “La llegada de congresistas de ambos partidos nos dice que precisamente el Estado norteamericano tiene un interés de mediano plazo para que estas condiciones se modifiquen”, indicó.

Finalmente, Roldán indicó que sí es importante la inversión extranjera, pero resalta que debe ser una inversión positiva para los territorios. “Que no sea extractiva, sino que genere una distribución de riqueza, que sean empresas amigables con el medio ambiente, que generen un empleo digno con salarios justos”, agregó.

La ampliación de visas temporales H2B para trabajadores no agrícolas también fue abordado por los senadores como otra opción que Estados Unidos ofrece para promover la migración regular.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.