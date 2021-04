Venezuela: piden protección para periodistas en riesgo por ejercer su trabajo  

CARACAS - Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados, tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejercito venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas “amenazas” contra periodistas.

Sonia Medina, vicepresidenta de la comisión de medios del la Comisión Delegada del Parlamento presidido por Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, afirmó que ante instancias internacionales, solicitarán medidas de protección para cualquier comunicador en “riesgo por ejercer su trabajo”.

“No sólo contra los periodistas que ya estuvieron detenidos y a quienes ha señalado ya abiertamente Diosdado Cabello, sino que además a cualquier otro medio que tenga intención de cubrir esta noticia”, dijo a Voz de América.

La libertad de prensa en peligro de extinción en Venezuela La Sociedad Interamericana de Prensa ha colocado a Venezuela en el último puesto del ránking de países del continente al considerar que ahí “no existe la libertad de expresión ni de prensa”.

A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles, por el canal del Estado, Cabello calificó como “mercenarios” a los periodistas que se movilizaron hasta Apure.

“Dejen la manipulación, no que nosotros sólo queremos cubrir, no, esa es una zona (…) en este momento quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo, no es verdad que van a cubrir la noticia, ellos van es a sembrar el odio y no sólo sembrar el odio sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, expresó.

A juicio de Edgar Cárdenas, secretario de Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, las declaraciones de Cabello reflejan la intencionalidad que “desde las altas esferas del poder”, se criminalice el ejercicio periodístico porque “es una forma de imponer el miedo para lograr el silencio informativo”.

“Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso en particular en una situación de conflicto armado, donde los ciudadanos tienen el derecho de obtener información sobre lo que ahí acontece y esa información, dentro del criterio de pluralidad, debe ser manejada por los distintos medios de comunicación”, manifestó Cárdenas al ser consultado por la VOA.

