Autoridades sanitarias nicaragüenses citan a médicos por informar sobre la pandemia

MANAGUA - Al menos dos médicos nicaragüenses comparecieron el miércoles al Ministerio de Salud, la máxima autoridad en temas sanitarios del país, para advertirles sobre la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, la cual establece cárcel a quien el gobierno considere que emite noticias falsas o que “generen zozobra”.

Al salir de las citaciones, que fueron “de carácter obligatorio”, los médicos dijeron a los medios que los funcionarios les advirtieron que “tuvieran cuidado” al dar declaraciones y estadísticas sobre la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.

Las autoridades nicaragüenses han sido criticadas por falta de transparencia en la información de la pandemia en el país.

“Me dijeron que en algunas declaraciones que estoy dando en algunas entrevistas estoy diciendo cosas falsas que están creando alarma en la población y prácticamente recordarme la Ley de Ciberdelitos” dijo el galeno José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMD), la cual aglutina a expertos de la salud que son críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Borgen asegura que las autoridades de salud aparentemente van a estar citando a varios médicos especialistas que en algún momento emiten opiniones acerca del manejo de la pandemia.

Además fue advertido de que el Ministerio de Salud podría iniciar revisiones o visitas en los consultorios médicos y clínicas privadas de estos médicos, añadió.

Por otro lado, el experto en infectología Carlos Quant, despedido de un hospital público en junio de 2020 tras hacer críticas a las autoridades sanitarias por el manejo de la pandemia, aseguró que también le fue advertido sobre la Ley de Ciberdelitos que fue aprobada por el oficialismo el año pasado.

“Nos citaron para decirnos que hay un grupo de colegas que andan diseminando aparentemente fake news (noticias falsas), y si alguien anda diseminando este tipo de información se le puede aplicar la Ley de Ciberdelitos. Obviamente yo no me siento amenazado porque nosotros no andamos diseminando información falsa”, dijo Quant a la Voz de América, tras salir de la cita.

El galeno que forma parte del llamado Comité Multidisciplinario de Expertos Independientes que ha brindado información preventiva para evitar la propagación del nuevo coronavirus, aseguró que no venía ningún problema en seguir educando a la población.

“Esa es nuestra labor y nuestra responsabilidad como médicos”, indicó.

Durante la entrevista con Quant, las autoridades sanitarias nicaragüenses justificaron que “la ley les da la potestad” para citar a médicos en casos urgentes, tal y como ocurrió esta semana.

Amenazas y exilios de más médicos

La cita a los primeros dos médicos se dan después de semanas de amenazas expresadas por la vicepresidenta Rosario Murillo a los médicos críticos a su gestión.

“En la vida todo se paga y si hacemos daños, el daño nos llegará. No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones (…) dejen de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando con falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas, con noticias falsas”, amenazó Murillo.

Posteriormente un médico fue citado a la Fiscalía para ser cuestionado sobre una atención que brindó a una opositora a quien también las autoridades abrieron una investigación en su contra y por la cual decidió irse a la clandestinidad.

Durante las últimas semanas, más de seis especialistas de la salud han salido del país por las amenazas del gobierno, según dijo a la VOA el doctor José Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense.

