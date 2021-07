Unos Juegos Olímpicos "sin diversión" lucharán para captar audiencias

SEUL - Estadios vacíos y cavernosos. Ceremonias de auto imposición de medallas. Prohibición de chocar las manos en alto y de darse abrazos entre los atletas. Esas son solo algunas de las formas en que los Juegos Olímpicos de Verano se verán diferentes este año, ya que la pandemia obligará a los organizadores a renunciar a muchas tradiciones olímpicas.

Los Juegos de Tokio 2020, que comienzan el viernes, se apoyarán en innovaciones tecnológicas, incluidas las selfies de los aficionados y otras formas de "animar" digitalmente a los atletas, para ayudar a estimular la participación de los espectadores.

La gran pregunta es: ¿cuánto le importará a la gente?

En medio de una pandemia que todavía está arrasando en la mayor parte del mundo, hay indicios de que falta interés por lo que algunos medios de comunicación ya han calificado de "Olimpiadas sin diversión".

Según una encuesta global de Ipsos, solo el 46% de los encuestados en 28 países dijeron que estaban interesados ​​en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos piensan que el evento no debería celebrarse en absoluto. Solo el 33% de los japoneses apoya la celebración de los juegos, según una encuesta del periódico japonés Asahi Shimbun.

Detrás de todo esto está la preocupación de que los Juegos sirvan como un evento de súper propagación en Tokio, que permanece en estado de emergencia después de un aumento en los casos de COVID-19. Ya tres atletas olímpicos dieron positivo por el virus, lo que provocó una ola de titulares negativos.

La auténtica competencia: el covid

Algunos sugieren que la situación del COVID-19 puede incluso atraer más atención que la competencia atlética. “Olvídese de la clasificación por medallas. Va a ser la clasificación por covid en los Juegos Olímpicos de Tokio”, tuiteó Stephen Wade, quien está cubriendo los Juegos para la agencia noticiosa Associated Press.

Al igual que con muchos Juegos Olímpicos, el descontento ha dominado el período previo al evento.

Además de las infecciones tempranas, hay informes de que los atletas, el personal y los periodistas han salido de sus burbujas protectoras. También hay protestas pequeñas pero airadas de los lugareños que se oponen a los Juegos.

Los principales patrocinadores también se están alejando de los juegos. Toyota Motor Corporation, una de las marcas más reconocidas de Japón, anunció que no transmitirá anuncios de televisión con temática olímpica en Japón y que sus principales funcionarios no asistirán a la ceremonia de apertura.

"No se suponía que fuera así", dijo a la Voz de América Alessandro Libri, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA en Tokio. "Todos los Juegos Olímpicos también traen algunas voces críticas (...) pero obviamente estamos en un nivel diferente ahora, cuando solo quedan tres o cuatro días".

Los organizadores esperan que, una vez comience la competencia, la atención se desviará de la pandemia a la justa deportiva. Pero eso puede ser difícil, especialmente cuando los periodistas tienen acceso restringido a los atletas debido a los protocolos COVID-19.

“No se nos permitirá acercarnos a ellos, conocerlos, conocer sus historias personales, que es de lo que se tratan los Juegos Olímpicos”, dijo Jack Tarrant, otro periodista independiente con sede en Tokio. "Serán entrevistas por videoconferencia".

¿Funcionará la interacción en línea?

Para crear más conexiones con los espectadores, los organizadores confían en la tecnología. Los aficionados podrán publicar selfies en vídeos de cinco segundos que aparecerán en pantallas gigantes en las gradas. También podrán hacer clic en "animar" en línea y hacer que sus aplausos digitales aparezcan en transmisiones y pizarrones de video en el estadio. Los atletas que terminen su competencia podrán interactuar con amigos y familiares en casa a través de mensajes de video.

Los organizadores olímpicos permitirán a los fanáticos publicar selfies en video de cinco segundos, que aparecerán en pantallas gigantes en las gradas.

Pero esas herramientas ya se han probado en ligas deportivas de todo el mundo y, a menudo, han fallado, dice Tarrant.

“Realmente no ha funcionado. No se puede replicar lo que es en un estadio lleno de gente ”, dijo. "No es ni de lejos lo mismo".

Los Juegos Olímpicos pueden tener aún más dificultades para generar el interés de los fanáticos, ya que muchos eventos presentan atletas relativamente desconocidos que no tienen fanáticos incondicionales.

"Mucha gente que ve los Juegos Olímpicos lo está viendo de manera muy informal y, por lo tanto, probablemente no se impresionará mucho al verlo en lugares vacíos donde parecerá un poco plano", dijo Tarrant.

Bits y Bytes

Sin embargo, algunos están entusiasmados con otra tecnología que se dará a conocer durante las transmisiones olímpicas, incluidas las cámaras de 360 ​​grados, que proporcionarán repeticiones tridimensionales de los juegos de baloncesto, y el uso de datos biométricos, que permitirán a los espectadores ver las imágenes de los atletas. variaciones de los latidos del corazón o subidas de adrenalina para ciertos eventos.

“Creo que esta vez más que nunca los Juegos Olímpicos se vivirán en un espacio híbrido, compuesto de átomos y moléculas, así como bits y bytes”, dice Scott Campbell, profesor de comunicación y medios de la Universidad de Michigan.

Los principales proveedores de telecomunicaciones de todo el mundo han prometido durante mucho tiempo que la tecnología 5G permitirá experiencias más inmersivas para los fanáticos a través de realidades virtuales y artificiales, dice Campbell.

“No estoy seguro de que estemos allí todavía, pero imagino que habrá algunos intentos emocionantes y vislumbres de cosas nuevas por venir”, dice.

Cuélguese sus propias medallas

Otros aspectos tradicionales estarán notablemente ausentes. Tokio ha descartado el relevo de la antorcha olímpica, reemplazándolo con ceremonias privadas de encendido de llamas transmitidas en línea.

Quizás lo más incómodo de todo: los atletas victoriosos no tendrán sus medallas colocadas alrededor del cuello. En cambio, las medallas se presentarán en una bandeja, de la cual los atletas las tomarán y luego las colgarán alrededor de sus propios cuellos.

La parte más normal de los Juegos Olímpicos podría ser la ceremonia de apertura, que probablemente incluirá elementos familiares como el Desfile de las Naciones, actuaciones musicales de alto perfil y pirotecnia.

Pero incluso ese evento se verá diferente. Se espera que solo 1,000 invitados especiales asistan a la ceremonia, según la agencia de noticias japonesa Kyodo. Eso significa que la gran mayoría de los 68,000 asientos estarán vacíos en el Estadio Olímpico de $ 1.400 millones, que fue construido con este mismo evento en mente.

“Es una pena”, dice Libri. “Obviamente, los japoneses están muy bien organizados. Pero recrear este espíritu olímpico perdido, que es la esencia de cada juego, va a ser muy difícil ”.

