Se prevé que los atletas se expresen abiertamente durante los Juegos Olímpicos

SEUL - Desde los últimos Juegos Olímpicos de verano de 2016, ha resurgido el movimiento global de protesta racial del Black Lives Matter. Se le sumó el movimiento #MeToo, en apoyo de los derechos de la mujer. Ahora ambos pueden influir en los Juegos de Tokio 2020, que se espera que sean una plataforma importante para el activismo de los atletas.

Varios atletas de alto perfil que compiten en los Juegos han estado a la vanguardia de causas progresistas en sus propios países y podrían hacer declaraciones políticas en Tokio, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional (COI) amenaza con castigar a quienes hablen.

“Cuanto más vibrantes sean los movimientos sociales en las calles, mayores serán las posibilidades de que veamos activismo en el escenario olímpico”, dijo Jules Boykoff, ex jugador de fútbol olímpico y autor de cuatro libros sobre los Juegos Olímpicos. "Creo que tenemos una tormenta perfecta, por así decirlo, para un estallido de activismo de los atletas".

Las protestas políticas están técnicamente prohibidas en los Juegos por la Regla 50 de la Carta Olímpica. Aunque la regla se relajó a principios de este año para permitir un mayor derecho a la expresión de los atletas, sin embargo, todavía prohíbe las protestas desde el podio o el terreno de juego.

Juegos apolíticos

La Regla 50 se promulgó después de que los Juegos Olímpicos de 1968 produjeran una de las protestas de atletas más inspiradoras en la historia olímpica. Fue entonces cuando las estrellas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos, desde el podio, levantaron sus puños hacia el cielo en un gesto característico del movimiento Black Power.

Smith y Carlos ahora son ampliamente vistos como íconos por su saludo. Incluso el sitio web del COI elogia a los hombres como "leyendas", calificando su movimiento como un "gesto de verdadera rebelión".

"Querían hacer una declaración, y lo hicieron, en el escenario más grande", dice un video en el Canal Olímpico oficial del COI.

Eso contrasta con los comentarios recientes del director del COI, Thomas Bach, quien recientemente advirtió contra lo que llamó protestas divisivas durante los Juegos de Tokio.

"El podio y las ceremonias de medallas no están hechos (...) para una manifestación política o de otro tipo", dijo Bach al diario Financial Times. "Están hechos para honrar a los atletas y a los ganadores de medallas por logros deportivos y no por opiniones personales".

Es un caso aparente de que el COI quiere tener las dos cosas, porque bajo las reglas actuales, la protesta de 1968 estaría prohibida, dijo Boykoff. “Estas pautas no permiten que haya un nuevo John Carlos y Tommie Smith en los Juegos Olímpicos de Tokio (...) Podrían enfrentar un castigo".

La Regla 50, recientemente relajada, es vaga sobre el castigo. No está claro en qué medida se haría cumplir.

Ya han comenzado los gestos

Por otra parte, el Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. Anunció a fines del año pasado que ya no castigaría a los atletas estadounidenses que realicen protestas pacíficas, como arrodillarse o levantar el puño.

El miércoles, el primer día de competencia en Tokio, las jugadoras de al menos cuatro equipos de fútbol femenino (Estados Unidos, Suecia, Chile y Gran Bretaña) se arrodillaron antes del juego.

Los atletas profesionales estadounidenses, principalmente jugadores de baloncesto, pero también otros, han asistido a protestas contra el racismo y han usado ropa de Black Lives Matter antes y durante los partidos.

La estrella del fútbol estadounidense Megan Rapinoe también se ha mostrado a favor de la igualdad salarial para las mujeres.

Figuras conservadoras, como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a menudo critican a los atletas activistas, diciendo que los jugadores deben ceñirse a los deportes. Pero incluso Trump ha acogido a jugadores que lo apoyan y que defienden los ideales conservadores.

Entrelazado con la política

“En realidad, nunca ha habido una separación de deporte y política”, sostiene Heather Dichter, profesora de historia del deporte en la Universidad De Montfort de Gran Bretaña.

Ese es especialmente el caso de los Juegos Olímpicos, que están llenos de banderas, símbolos e himnos nacionales, explicó Dichter a la VOA. "Esta es la plataforma más grande del mundo", agregó.

Pero no todos los atletas se sentirán cómodos al hablar. Los jugadores más ricos que reciben grandes salarios por sus carreras profesionales pueden tener más probabilidades de correr el riesgo de ser castigados al decir lo que piensan.

“Si eres un atleta de un deporte menos conocido que podría ser expulsado del equipo y terminar su carrera defendiendo la política y perder todos tus patrocinios, que son lo único que puede mantenerte en marcha como atleta, es posible que esté menos inclinado a hablar ”, dijo Boykoff.

Dado que hay una gran cantidad de atletas profesionales que compiten en los Juegos este año, es una razón más para esperar protestas.

"De hecho, abre la puerta a la posibilidad de que estos atletas puedan hablar", dijo. “Después de todo, los Juegos Olímpicos necesitan a estos atletas más de lo que estos atletas necesitan los Juegos Olímpicos”.

