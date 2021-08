Casa Blanca: EE. UU. evacuó a 17.000 personas de Kabul la semana pasada

El ejército estadounidense evacuó a unas 3.800 personas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul en las últimas 24 horas, anunció la Casa Blanca el sábado, y 17.000 desde el 14 de agosto, el sábado antes de que los talibanes ingresaran a Kabul.

La Casa Blanca dijo que un total de unas 22.000 personas han sido evacuadas desde finales de julio.

Entre los 17.000 evacuados durante la semana pasada había 2.500 estadounidenses, dijo el sábado el mayor general del ejército William Taylor en una rueda de prensa del Pentágono.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas en la sesión informativa que no tenía una "cifra exacta" que indicara cuántos estadounidenses permanecen en Kabul y en otras partes de Afganistán.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el viernes que el número total depende de ciertos factores. Indicó que el Departamento de Estado está trabajando para contactar a todos los ciudadanos estadounidenses que se han comunicado con el departamento, así como a los afganos en riesgo que buscan ayuda estadounidense.

ARCHIVO: El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, baja del podio después de hablar en el Departamento de Estado en Washington el 12 de agosto de 2021.

Tras señalar que Estados Unidos tiene "una tremenda capacidad de transporte aéreo", dijo: "Vamos a hacer todo lo que podamos durante el mayor tiempo posible por la mayor cantidad de personas que podamos".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el viernes su promesa de permanecer en Afganistán hasta que todos los ciudadanos estadounidenses que quieran irse y los afganos que arriesgaron sus vidas trabajando para el gobierno de Estados Unidos durante el conflicto hayan sido evacuados.

"Cualquier estadounidense que quiera volver a casa, lo llevaremos a casa. No se equivoquen, esto es peligroso. Implica riesgos para nuestras fuerzas armadas y se lleva a cabo en circunstancias difíciles", dijo Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria de Estado. Antony Blinken en la Casa Blanca.

Biden también dijo que su administración haría "todo lo que podamos" para evacuar de manera segura "a nuestros aliados, socios y afganos afganos que podrían ser el objetivo".

Biden también dijo que las fuerzas estadounidenses salieron de la puerta del aeropuerto en Kabul y llevaron a 169 estadounidenses "por encima del muro". Señaló que su administración trabajó con The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post para evacuar con éxito a 204 miembros de su personal en el país.

El presidente dijo que su administración estaba en "contacto constante" con los talibanes para garantizar evacuaciones seguras y al mismo tiempo emitir una advertencia.

"Dejamos en claro a los talibanes que cualquier ataque, cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto tendrá una respuesta rápida y contundente", dijo Biden.

Fuerzas antitalibanes recuperan control de tres distritos en el norte de Afganistán Fuerzas leales al derrocado gobierno afgano lanzaron una ofensiva y lograron recuperar tres distritos en el norte del país. Al menos 15 talibanes habrían muerto y otros 15 habrían sido heridos. Se espera una contraofensiva.

El presidente Bioden se ha enfrentado a las críticas de los legisladores estadounidenses de que su administración no actuó con la suficiente rapidez para reubicar a los estadounidenses y afganos en riesgo mientras los talibanes lograban avances radicales en todo el país.

El general Taylor dijo a los periodistas el viernes que hay alrededor de 5.800 soldados estadounidenses en el aeropuerto de Kabul para ayudar en los esfuerzos de evacuación.

Dijo que las evacuaciones se detuvieron el viernes durante más de seis horas debido a un respaldo en un punto de tránsito de refugiados en una base aérea estadounidense en Qatar. Taylor dijo que los vuelos se reanudaron más tarde en el día y que, en general, los vuelos de evacuación están aumentando constantemente.

El sábado, la Casa Blanca dijo que los evacuados habían volado en 6 vuelos utilizando aviones C-17 y 32 vuelos en aviones chárter.

A pesar del caos y la violencia ocasional fuera del aeropuerto, el presidente ha enfatizado que el ejército de Estados Unidos tiene el control en el aeropuerto y evacua a miles, con el objetivo de sacar a todos los que necesitan ser evacuados, tanto estadounidenses como afganos, antes del 31 de agosto.

Crece la preocupación por los informes de que los afganos y los ciudadanos estadounidenses tienen problemas para llegar al aeropuerto debido a los puestos de control de los talibanes. Estados Unidos continúa comunicándose con los comandantes locales de los talibanes para trasladar a las personas a través de los puestos de control.

La embajada de Estados Unidos en Kabul emitió el sábado una nueva advertencia de seguridad en la que aconsejaba a los estadounidenses que no fueran al aeropuerto sin "instrucciones individuales de un representante del gobierno de Estados Unidos", señalando posibles amenazas de seguridad planteadas por el Estado Islámico fuera de las puertas del aeropuerto.

Los funcionarios estadounidenses que hablaron de forma anónima se negaron a proporcionar detalles sobre las amenazas del Estado Islámico, pero dijeron que son importantes.

[Patsy Widakuswara y Steve Herman contribuyeron a este informe.]

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram