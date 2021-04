Irlanda pide a Londres reunión de urgencia para discutir violentas protestas por Brexit

Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, presione esta semana a su contraparte británico, Dominic Rabb, durante una reunión en Londres para convocar una conferencia intergubernamental británico-irlandesa de emergencia para discutir un reciente brote de violencia en Irlanda del Norte.

Pero los ministros británicos se muestran reacios.

El secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, dijo a la Cámara de los Comunes el martes que el gobierno británico "buscaría un momento apropiado para una reunión futura", pero no se comprometió a hacerlo como una cuestión de urgencia, a pesar del creciente clamor en el Parlamento británico por una cumbre, que incluiría a políticos de Irlanda del Norte.

Los paramilitares leales en Irlanda del Norte niegan haber estado detrás de una erupción de violencia callejera en la provincia gobernada por los británicos, pero advirtieron que los políticos en Londres, Dublín y Bruselas están jugando con fuego, diciendo que subestiman el impacto que el Brexit está teniendo en el equilibrio sectorial.

Las autoridades dicen que más de 90 policías resultaron heridos en los disturbios, incluidos 14 el viernes cuando jóvenes arrojaron ladrillos, fuegos artificiales y bombas de gasolina. Los disturbios en los bastiones leales también han involucrado enfrentamientos sectarios a lo largo de un muro de paz en el oeste de Belfast con la participación de niños de hasta 13 años.

La naturaleza sostenida de los disturbios en los barrios mayoritariamente protestantes de Belfast y Londonderry están provocando una alarma creciente en los círculos gubernamentales de Dublín y Londres, y los temores de la provincia corren el riesgo de ser arrastrados de nuevo a su oscuro pasado de violencia sectaria entre unionistas pro británicos, principalmente protestantes y en su mayoría nacionalistas católicos irlandeses. Los leales son vistos como paramilitares unionistas.

Los disturbios han sido de los peores vistos desde que se firmó el Acuerdo de Paz del Viernes Santo, negociado por Estados Unidos, en abril de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte.

Muchos políticos y analistas coinciden en que la furia por el acuerdo del Brexit, que ha dejado a Irlanda del Norte dentro del mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, lo que ha dado lugar a una "frontera marítima" regulatoria entre ella y el Reino Unido continental, es la fuente de los disturbios. Las inspecciones aduaneras son obligatorias en virtud del acuerdo Brexit entre Londres y Bruselas sobre bienes y productos agrícolas para garantizar el cumplimiento de las normas de la Unión Europea.

La imposición de una frontera marítima significó que se podría evitar una frontera terrestre entre las dos mitades de Irlanda, lo que habría provocado una reacción violenta de los nacionalistas y del IRA Provisional paramilitar. Ha sucedido lo contrario: un resultado que algunos unionistas advirtieron que era probable.

El lunes, un automóvil en llamas fue colocado en las vías de la línea ferroviaria de Londonderry a Belfast. El ingeniero logró detener su tren para evitar una colisión. Los disturbios se han enfriado en los últimos días, pero los observadores temen que vuelvan a estallar.

Micheál Martin, el primer ministro irlandés, ha estado instando a su homólogo británico Boris Johnson a aceptar las conversaciones intergubernamentales, según funcionarios irlandeses. Martin también ha pedido a la Casa Blanca que haga cabildeo para una cumbre de emergencia, insistiendo en que no se debe permitir que Irlanda del Norte "regrese en espiral a ese lugar oscuro de asesinatos sectarios y discordia política".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha hecho eco del llamado a la calma.

A los unionistas de Irlanda del Norte les preocupa que el acuerdo del Brexit que Johnson alcanzó con Bruselas comience a separar a la provincia del Reino Unido, y dicen que afecta su identidad cultural. A los analistas les preocupa que conducirá inexorablemente a la reunificación de la isla de Irlanda.

La reacción a los acuerdos comerciales del Brexit ha revelado cuán frágil sigue siendo la paz en Irlanda del Norte, según los observadores. Algunos culpan a los políticos en Londres y Belfast por descuidar la construcción del acuerdo de paz del Acuerdo del Viernes Santo de 1998 y hacer más para diluir el sectarismo tóxico de la provincia.

La presencia de jóvenes en los disturbios es especialmente preocupante, dicen.

“Más de 600.000 jóvenes han nacido en Irlanda del Norte desde que se firmó el Acuerdo de Belfast”, lamentó Abby Wallace esta semana en el Irish Times, utilizando otro término para el Acuerdo del Viernes Santo. “Pero bajo el amplio paraguas de la 'generación de la paz', no todos los jóvenes han sentido esta paz de la misma manera. Esto se debe a que nuestros líderes no han logrado basarse en el Acuerdo de Belfast de una manera que permita a todos los jóvenes de Irlanda del Norte sentir que ya no vivimos en el pasado ”.

“Más del 90 por ciento de los jóvenes de Irlanda del Norte todavía se educan en escuelas segregadas”, señaló Wallace, periodista de radio y estudiante de postgrado de política en la Queen's University de Belfast.

Los funcionarios británicos dicen que los disturbios están siendo alimentados por varios factores. Entre ellos, el impacto del Brexit, que el secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, dijo al Parlamento británico, se superpone "con preguntas más amplias sobre la identidad nacional y la lealtad política y se produce en un momento de incertidumbre económica causada por la pandemia".

Los funcionarios británicos y de la UE ahora están luchando para ver si pueden modificar los acuerdos comerciales para hacerlos menos intrusivos, y dicen que están progresando. Pero no está claro si será una cura a largo plazo.