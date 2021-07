Protestas por escasez de agua en sureste de Irán adquieren tono antigubernamental

Las protestas ante la escasez de agua en un el suroeste de Irán, región que sufre una sequía, al parecer se han expandido a más ciudades y tomaron un tono más antigubernamental al alcanzar su sexta noche.

Videos compartidos por el servicio persa de la Voz de América y publicados en las redes sociales mostraron a presuntos manifestantes gritando el martes “muerte a Jamenei” y “shah Reza bendita, sea tu alma” en la ciudad de Izeh, en la provincia de Khuzestán.

También se escuchan disparos en esos mismos videos.

La VOA no pudo verificar los videos de forma independiente. Irán ha prohibido a la VOA reportar dentro del país.

“Muerte a Jamenei” ha sido un lema común de los manifestantes contra el gobierno airados por el autoritarismo del líder supremo ayatolá Alí Jamenei en los últimos años.

“Shah Reza bendita sea tu alma” también se ha escuchado en anteriores protestas callejeras en Irán en referencia al exmonarca y fundador de la nación, shah Reza, cuyo hijo fue derrocado por el antecesor de Jamenei, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en la Revolución Islámica de 1979.

Una anterior serie de videos enviados al servicio persa de VOA Noticiasy publicados en las redes sociales aparentemente mostraban protestas el lunes por la noche en otras partes de Khuzestán, entre ellas la capital provincial de Ahvaz y las ciudades de Andimeshk, Hamidiyeh, Ramhormoz, Shooshtar y Susangerd.

En los fragmentos aparecían manifestantes gritando consigas en para denunciar la escasez de agua potable y para la agricultura en la provincia, y el sonido de disparos en algunos lugares. Tampoco pudieron ser verificadas por la VOA.

Irán utiliza una ley punitiva para mantener a raya a la población: ONU Independientemente de las dificultades que han generado las sanciones y la pandemia del coronavirus, el gobierno iraní no vacila en aplicar duras leyes punitivas para mantener a su población a raya, según un informe de Naciones Unidas.

Las protestas surgieron el Khuzestán el martes por la noche y se volvieron violentas la noche siguiente, cuando la prensa estatal iraní reportó la muerte de dos hombres por armas de fuego en las manifestaciones. Desde entonces, los videos parecen mostrar que las protestas continúan cada noche, en los disturbios mayores y más sostenidos en el país en varios meses.

La prensa estatal publicó lo que presentó como entrevistas con familiares de los dos hombres muertos, a los que describieron como aliados de la milicia progubernamental Basij. Sin embargo, usuarios de las redes sociales creen que los familiares fueron presionados para absolver a las fuerzas de seguridad de las dos muertes.

En muchos de los videos de las dos primeras noches se escucha a los manifestantes gritar en árabe. En Khuzestán vive una minoría árabe que desde hace tiempo se queja de discriminación y abandono por los gobernantes islamistas persas de Irán.

No obstante, la aparente protesta del martes en Izeh, una ciudad donde no hay una gran presencia árabe, indicó que no sólo las minorías ese están manifestando en Khuzestán.

Un grupo de prominentes activistas de derechos humano en Irán, entre ellos Narges Mohammadi, se congregaron ante el ministerio del interior en Teherán el martes para expresar solidaridad con las protestas en Khuzestán.

La escasez de agua en Irán se debe en parte a factores relacionados con el clima y una disminución de las lluvias, combinado con las altas temperaturas del verano.

Los expertos dicen que décadas de mala administración del gobierno también han empeorado la sequía.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.