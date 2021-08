Talibanes llegan a Kabul: esperan la transferencia de poder

KABUL-Los talibanes han llegado a Kabul, la capital de Afganistán, y dicen que esperan una transferencia pacífica del poder.

El domingo temprano, los talibanes se apoderaron de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar y la última ciudad importante fuera de la capital que estuvo bajo control del gobierno.

Varios informes dijeron que las fuerzas de seguridad también se estaban retirando de otros distritos de la provincia de Nangarhar, que limita con Pakistán y tiene uno de los cruces fronterizos clave hacia Pakistán a través de Torkhem.

También el domingo, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que sus combatientes tomaron el control de la base aérea de Bagram y la prisión allí y liberaron a sus presos. Había prisioneros talibanes de alto perfil en Bagram, sitio que sirvió como base principal para la misión militar extranjera dirigida por Estados Unidos en Afganistán.

La velocidad de la ofensiva de los talibanes ha conmocionado tanto a la población local como a la comunidad internacional. Si bien la violencia en el país ha sido alta desde 2020, después de que los talibanes firmaron un acuerdo con Estados Unidos, la última campaña contra las ciudades afganas ha sido inesperadamente rápida.

Los avances de los talibanes comenzaron con la capital de la provincia de Nimruz el viernes 6 de agosto y nueve días después han rodeado Kabul por todos lados.

El presidente afgano Ashraf Ghani, en un mensaje grabado el sábado, le dijo a la nación que estaba consultando con actores nacionales e internacionales sobre la situación que llamó una "guerra impuesta".

"En el escenario actual, nuestra principal prioridad es revitalizar las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Afganistán", dijo.

La llegada de los talibanes a las puertas de Kabul tiene a las embajadas luchando por sacar a su personal.

Estados Unidos está enviando 1.000 soldados además de los 3.000 soldados que recibieron la orden de entrar la semana pasada para ayudar a evacuar al personal de la embajada de Estados Unidos. Se informó que los helicópteros transportaban al personal al aeropuerto de Kabul.

“Hemos comunicado a los representantes de los talibanes en Doha, a través de nuestro Comandante Combatiente, que cualquier acción de su parte sobre el terreno en Afganistán, que ponga en riesgo al personal estadounidense oa nuestra misión allí, se encontrará con una respuesta militar estadounidense rápida y fuerte. ”, Dijo el presidente Joe Biden según un comunicado de la Casa Blanca.

Más temprano el domingo, otros informes que citan a funcionarios del gobierno afgano y testigos presenciales dijeron que los talibanes han comenzado a ingresar a Kabul desde todos los lados.

Ayesha Tanzeem, que reporta para la VOA en Kabul, dijo que había pánico en las calles de la ciudad cuando se conoció la noticia de que los talibanes habían entrado en la capital.

Un reportero del servicio afgano de la VOA estaba en la oficina de pasaportes cuando se les dijo a todos que se fueran de inmediato a sus casas.

El tráfico en las calles de Kabul era caótico cuando la gente se apresuró a llegar a casa o unirse a sus familias. Sin embargo, reportes indican que las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad, pero hay atascos de tráfico masivos.

El ministro del Interior de Afganistán dijo en un mensaje de video que habrá una transferencia pacífica del poder a los talibanes. Abdul Satar Mirzakwal dijo que Kabul no está bajo ataque y no será atacado e instó a la gente a no prestar atención a la propaganda. Dijo que se llevará a cabo una transición de poder pacífica en Kabul en virtud de un acuerdo

Un importante asesor del presidente afgano Ashraf Ghani, también instómás temprano a los afganos a no entrar en pánico en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Matin Bek es miembro del equipo negociador que se ha estado reuniendo con la delegación de los talibanes en Doha.

Un portavoz de los talibanes tuiteó: "El Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas que permanezcan a las puertas de Kabul, no que intenten entrar en la ciudad".

A primera hora de la tarde, los portavoces de los talibanes anunciaron que no entrarían a Kabul por la fuerza y ​​que querían una transferencia pacífica del poder.

Anunciaron una amnistía general para todos y dijeron que no habrá asesinatos por venganza.

Un funcionario talibán dijo a Reuters: "No queremos que un solo civil afgano inocente resulte herido o asesinado mientras nos hacemos cargo, pero no hemos declarado un alto el fuego".

Se informó que helicópteros estadounidenses aterrizaron en la embajada estadounidense en Kabul y hay informes de que están evacuando al personal al aeropuerto de Kabul.

La agencia AP dijo citando a un funcionario talibán: "La vida, la propiedad y la dignidad de nadie se verán dañadas y las vidas de los ciudadanos de Kabul no estarán en peligro".

El presidente estadounidense Joe Biden autorizó el sábado un despliegue adicional de 1.000 soldados estadounidenses en Afganistán, que se suman a los 3.000 enviados a principios de la semana pasada para apoyar la evacuación del personal estadounidense y otros aliados de Kabul a medida que los insurgentes talibanes se acercaban a la capital afgana.

El anuncio de Biden se produce cuando los talibanes han tomado la mayor parte del país, controlando al menos 25 de las 34 capitales provinciales afganas durante la semana pasada. El movimiento armado y fundamentalista ha tomado el control de partes cruciales del país que gobernó hasta que Estados Unidos y las fuerzas de una coalición lo derrocaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La impresionante ofensiva insurgente capturó a varias ciudades el sábado, incluida la cuarta ciudad más grande del norte, Mazar-e-Sharif. Mientras que Jalalabad, la última ciudad importante que queda fuera de la capital, Kabul, fue tomada el domingo.

Los avances habían suscitado temores de un ataque inminente a Kabul, donde los países occidentales luchan por expulsar a sus ciudadanos.

“Hemos comunicado a los representantes de los talibanes en Doha, (Qatar), que cualquier acción de su parte sobre el terreno en Afganistán, que ponga en peligro al personal estadounidense o nuestra misión allí, se encontrará con una respuesta militar estadounidense rápida y fuerte, indicó una declaración de la Casa Blanca que citó a Biden.

Un funcionario de defensa estadounidense explicó que habrá 5,000 soldados estadounidenses en Kabul. El jueves, Biden ordenó 3.000 soldados para la misión de evacuación, 1.000 ya estaban en Kabul y 1.000 más de la 82a Aerotransportada se agregaron el sábado.

